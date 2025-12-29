Serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat, promite ministrul Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, promite că serviciile stomatologice vor putea fi decontate în spitalele de stat. Ministerul Sănătății a publicat, luni, în transparență decizională, un ordin pentru înființarea programului AP-Stoma (Acțiuni Prioritare Stoma), prin care urmează să fie finanțate aceste servicii.

„Astăzi am pus în transparență decizională Ordinul de ministru care creează, pentru prima dată în România, un mecanism public clar și predictibil de finanțare pentru tratamente stomatologice în sistemul public: AP-Stoma”, a anunțat Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Conform proiectului de Ordin, programul va fi finanțat de Ministerul Sănătății și va fi implementat prin unități sanitare publice care au sau vor avea în structură secții sau compartimente de stomatologie, conform hotnews.ro.

„În România există spitale care și-au exprimat dorința de a dezvolta intervenții stomatologice în regim ambulatoriu sau de spitalizare de zi, inclusiv cu anestezie generală, atât pentru copii, cât și pentru adulți”, spune ministrul Sănătății.

Prin programul AP-Stoma vor putea fi finanțate:

medicația, materialele și instrumentarul necesar tratamentelor stomatologice, inclusiv pentru intervenții sub anestezie generală

analizele și investigațiile imagistice necesare evaluării și monitorizării pacienților

echipamente medicale esențiale: unituri dentare, radiologie și imagistică, sterilizare, bloc operator, ATI, laborator etc

consumabile, materiale de protecție și investigații auxiliare

service-ul și mentenanța aparaturii medicale, în condiții clare de siguranță și autorizare.

„Este un pas necesar pentru ca tratamentul stomatologic să nu mai fie un privilegiu, ci un serviciu medical accesibil în sistemul public, acolo unde este nevoie de el”, mai spune ministrul Sănătății.

