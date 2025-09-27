Ministrul Sănătății va coordona controlul de la spitalul unde au murit șase copii infectați cu o bacterie

15.6 C
Craiova
sâmbătă, 27 septembrie, 2025
De Magda Dragu
Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a plecat sâmbătă dimineață la Iași. Acesta va coordona controlul de la spitalul unde mai mulți copii au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens. „Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, a afirmat vineri Rogobete.

Potrivit ministerului, Rogobete urmează să ajungă la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași în jurul orei 13:30. Acolo „va avea loc o întâlnire cu toți factorii implicați, iar ministrul va coordona controlul împreună cu șeful Corpului de Control și șeful Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății“, poatrivit hotnews.ro.

La finalul discuțiilor, va fi organizată o conferință de presă, a mai transmis ministerul fără să precizeze la ce oră va avea loc aceasta.

Șase copii au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași

Șase copii, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Secția de Terapie Intensivă, unde copiii erau internați, a fost închisă, după ce și alți pacienți au fost diagnosticați cu aceeași bacterie. A fost declanșată o anchetă epidemiologică.

Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, a reacționat președintele Nicușor Dan, spunând că este „profund îndurerat” de ceea ce s-a întâmplat la Iași.

