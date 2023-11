Răscoală la Spitalul Judeţean Craiova. Medicii au semnat o scrisoare deschisă împotriva conducerii

Medicii de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova au trimis o scrisoare deschisă transmisă Ministerului Sănătăţii prin care sesizează că unitatea medicală se află într-un „grav impas funcţional”.

Conform managerului, iniţiativa scrisorii deschise ar fi pornit în urma încetării activităţii medicilor cu vârste de peste 70 de ani, inclusiv a prof. Tudorel Ciurea, şi a controalelor efectuate de acesta în spital în ultimele luni. În presă a apărut informaţia că prof. Ciurea ar fi depus presiuni pentru ca medicii să semneze scrisoarea, însă Tudorel Ciurea a declarat pentru GdS că nu ştie nimic despre acest lucru şi „nu îl interesează activitatea managerului”.

Ce i-a supărat pe doctori

Eugen Georgescu spune că nemulţumirile legate de decizia încetării activităţii personalului peste 70 de ani şi controalele conducerii din ultima perioadă, sondate cu cercetări disciplinare şi schimbări de şefi de secţie, au dus la această situaţie.

„Nu am cerut mai mult decât să se respecte atribuţiile pe care le are fiecare, în baza căruia se primeşte un salariu mai mult decât decent”, a transmis managerul,

Una dintre cauzele „revoltei”, consideră directorul, ar fi controalele făcute personal de acesta în ultimele luni în UPU şi mai multe cercetări disciplinare. În altă ordine de idei, managerul consideră că medicii s-au supărat pentru că au fost puşi la treabă şi ridică o întrebare: „Dacă există atâtea probleme, cum de nu le-a sesizat nimeni până în acest moment?”.

Georgescu: Când s-a făcut controlul la condică, au spus că nu este Unitatea 7 noiembrie

„O parte dintre medici nu stau la serviciu, când li se făcea controlul la condică pentru prezenţă şi pentru a li se cere să se efectueze servicii, au făcut afirmaţii că nu este Unitatea 7 noiembrie. Părerea mea este că trebuie să stai la program. Unii medici nu văd pacienţii în UPU. Am fost în UPU în permanenţă în ultimele 2 luni şi oamenii aşteaptă cu orele. Toate aceste lucruri s-au discutat pentru a se remedia, au fost şi cercetări disciplinare care s-au sondat cu schimbările anumitor şefi de secţie. Iar eu am cerut să ne depăşim serviciile pentru o contractare mult mai bună. Nu am făcut decât să le cer tuturor să stea la serviciu, să respecte fişa postului, contractul de muncă. Să apăr interesele pacienţilor, în primul rând, şi interesele instituţiei, pentru a avea cazuri, a avea bani pentru medicamente, materiale, dezinfectanţi”, a declarat Eugen Georgescu pentru GdS.

În scrisoarea deschisă, medicii se plâng că nu au medicamente. Referitor la acest subiect, managerul spune licitaţiile sunt demarate. „Medicamentele depind de bani. La momentul actual, din banii de la Casa de Asigurări, 97% se duc pe salarii. În momentul în care nu se stă la serviciu, nu se coboară în UPU. Am fost ziua în UPU, am fost noaptea, personal am sunat colegii să vină, să vadă pacienţii, să nu-i lase în UPU 24-48 de ore, până decid între secţii unde să îi trimită”, a spus Georgescu.

Managerul leagă revolta de încetarea activităţii profesorului Ciurea

Directorul SCJU Craiova leagă scrisoarea deschisă de încetarea activităţii profesorului Ciurea.

„Plus că odată cu pensionarea domnului profesor Tudorel Ciurea apar aceste nemulţumiri. Când cineva a venit la mine cu solicitări am încercat să rezolv. Au fost clinici care au solicitat scris personal, s-a scos la concurs. În proporţie de 80% aceste solicitări scrise au avut răspuns. Mie mi se pare că încearcă să se spele toată această acţiune de încetare a activităţii tuturor celor peste 70 de ani, inclusiv a domnului profesor Ciurea, cu o silnicie”.

Tudorel Ciurea: „Dacă unui membru al Academiei îi faci aşa ceva… E problema lui, nu a mea”

„Nu am ce comenta, nu ştiu ce s-a difuzat. N-am nicio treabă cu şi nici nu ştiu de acţiune”, ne-a spus prof. Tudorel Ciurea când l-am contactat pentru a-l întreba dacă, într-adevăr, scrisoarea deschisă a fost iniţiativa sa.

În privinţa încetării contractului cu spitalul, acesta a declarat că nu se pune problema de pensionare, pentru că este cadru didactic al UMF. În ceea ce priveşte încetarea activităţii din spital: „Aia e problema lui (Georgescu – n.r.). Dacă unui membru al Academiei îi faci aşa ceva şi nu respecţi legea, e problema lui, nu a mea. Şi nu mă interesează activitatea lui”, a încheiat Tudorel Ciurea.

Medicii se plâng că sunt în subordinea unui asistent medical şi că nu au medicamente

Corpul medical se plânge că de peste două luni spitalul funcţionează fără director medical, după ce mandatul lui Stelian Mogoantă a încetat şi nimeni nu a fost numit în locul acestuia. Atribuţiile au fost preluate de managerul general, Eugen Georgescu, numai că acesta se află în concediu medical, astfel că atribuţiile de management îi revin asistentului medical numit director de îngrijiri.

„În ceea ce priveşte situaţia directorului medical, au fost purtate mai multe discuţii. La momentul actual, există o persoană care vrea să fie director medical, iar mâine se vor trimite documentele la Ministerul Sănătăţii”, a precizat Georgescu.

„În ultimele două luni, şase luni, de ce nu au spus nimic dacă lucrurile stau aşa? Dintr-o dată, sărim în aer. Hai să punem pe masă, să vedem ce activitate avem fiecare dintre noi”, a conchis managerul.

Redăm mai jos conţinutul integral al scrisorii deschise semnate de mai mulţi medici, din diferite secţii ale spitalului, care a ajuns pe adresa redacţiei GdS.

SCRISOARE DESCHISĂ

„Aducem la cunoștință Ministerului Sănătății și totodată opiniei publice faptul că Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Craiova este într-un grav impas funcțional.

De peste două luni Spitalul funcționează fără Director Medical (nefiind făcute până acum demersuri privind ocuparea acestui post vital), atribuțiile acestuia fiind preluate de către Manager, iar de aproape două săptămâni și fără Manager, care a intrat în concediu medical, deocamdată pe termen de 14 zile. Nu știm dacă acest termen este unul final sau va fi prelungit, dar este evident că la această oră, cel mai mare spital din Oltenia este fără conducere.

Atribuțiile de management nu pot sa revină unui asistent medical, care este și Directorul de Îngrijiri într-un spital cu peste 1000 paturi. Pentru că nu este numai ilegal, dar și imoral.

Este o lipsă totală de responsabilitate să nu asiguri desfășurarea normală a activității în spital, tergiversând luarea unor decizii majore, de la aprovizionarea cu medicamente vitale, până la decizii legate de scoaterea la concurs a locurilor vacante, în contextul subnormării personalului, cu precădere în secțiile cu deficit mare de personal.

Ne confruntăm cu lipsa acută de medicamente și materiale sanitare, cu disfuncționalități în aprovizionare, fapt ce pune în pericol atât activitatea medicului cât și calitatea actului medical, în tot acest demers suferind în primul rând pacienții.

Consiliul medical al spitalului nu s-a întrunit de luni bune să discute problemele de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, precum și prioritățile specifice fiecărei secții în parte sau aspecte legate de memorandumurile impuse de implementarea recentei „legi a austerității”.

Actul medical are de suferit, calitatea serviciilor medicale fiind profund alterată de aceste disfunc¡ionalități.

Vă rugăm, în scopul reluării activității SCJU Craiova în limite normale, în interesul pacienților să dispuneţi urgent măsurile necesare.”

Citeşte şi:

Se deschide TIPOGRAFIA. Arta iese din tipar în cel mai nou proiect cultural din Craiova