Se deschide TIPOGRAFIA. Arta iese din tipar în cel mai nou proiect cultural din Craiova

Craiova urmează să aibă, din 17 noiembrie, un nou spaţiu cultural, urmare a unei iniţiative de artă comunitară care va reinventa fosta Tipografie de Sud, printr-o colaborare inedită între două entităţi care îşi au sorgintea în libertatea de exprimare: presa şi arta.

„Ne propunem să transformăm spațiul ce deservea fosta Tipografia de Sud într-un spațiu cultural și educațional la standarde internaționale. Tipografia va fi, de acum înainte, un hub cultural. Pentru acest lucru, avem sprijinul celui mai mare trust de presă regional, care prin canalele sale de tradiție, Gazeta de Sud, Radio Sud și Gds.ro, poate oferi nu doar informare obiectivă, ci și „spațiul de retuș cultural” pentru o comunitate care poate crește enorm prin artă și educație”, transmite actorul Valentin Motroc, fondatorul şi finanţatorul proiectului Tipografia.

O fostă tipografie devine un spaţiu de spectacole şi proiecte culturale

Proiectul Tipografia Art Hub, susţinut de Gazeta de Sud, este construit în jurul unui concept de care Gazeta de Sud este strâns legat încă de la începutul activităţii: o comunitate mai puternică. Gazeta de Sud devine, astfel, liantul între comunitate şi valoare culturală, contribuind la creşterea unor generaţii educate în spiritul libertăţii gândirii. Ceea ce este, până la urmă, una dintre cărămizile aflate la temelia presei.

„Am plecat de la ideea că presa, prin canalele media Gazeta de Sud, Radio Sud și GDS.RO, poate oferi comunității mai mult decat informare obiectivă. Poate ajuta la creșterea valorilor culturale și educaționale ale comunității. Şi am găsit deschiderea necesară pentru a demara acest proiect curajos, care a venit cu o provocare imensă. Am ales un spațiu neconvențional și ne-am propus să ne adaptăm lui mai degrabă decât să adaptăm spațiul pentru noi. Pentru că acest loc își are propria personalitate și propria profunzime”, spune Valentin Motroc.

O invazie culturală necesară

Dintotdeauna, arta a însemnat, în esenţă, expresia liberă a spiritului uman, într-un infinit de forme. În ultimii ani, proiectele culturale în spaţii neconvenţionale au prins rădăcini în numeroase oraşe mari, lansând un mesaj simplu. Arta îşi găseşte loc pretutindeni, în fabrici dezafectate, printre betoane, în locuri dintre cele mai neaşteptate. Iar expansiunea sa în afara limitelor spaţiilor clasice, precum teatrele, muzeele sau filarmonicile, este nu doar un proces firesc, ci necesar.

„Invazia” artei într-un spaţiu comunitar înseamnă un acces mai mare al oamenilor la formele sale de expresie. „Consumul” artei este un proces cultural care defineşte adesea gradul de dezvoltare al unei societăţi. Avem nevoie de cultură să creştem.

Tipografia propune o nouă formă a dezvoltării culturale, printr-o multitudine de proiecte, de la spectacole şi expoziţii de artă, la concerte, colocvii, până la festivaluri şi workshop-uri pentru proiecte educaţionale şi artistice.

Tipografia: Un spaţiu alternativ, nonconformist, actual

„Mizăm pe crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual. Craiova are un potenţial nelimitat de exprimare artistică. Dovadă stau peste cele 15 festivaluri artistice deja existente şi dezvoltarea culturală puternică din ultimii ani. Proiectul nostru vine într-un moment în care oraşul este în plină dezvoltare culturală, însă nu beneficiază de un spaţiu neconvenţional şi independent amplu, potrivit pentru proiecte de artă comunitară, aşa cum există în alte mari centre culturale din ţară şi din străinătate. Dar se va bucura de unul de acum înainte” , explică Valentin.

„Suntem convinşi că în Craiova există o comunitate care înţelege importanţa susținerii unui astfel de proiect. De altfel, avem deja votul de încredere al unor oameni extraordinari. Mulţumesc, pe această cale, Casei de avocatură Socoteanu & Popa și companiei Team Montage pentru sprijinul oferit, cât şi partenerilor de la Domeniile Dascălu”, adaugă.

O săptămână de spectacole şi expoziţii

După luni întregi în care Valentin şi o mână de oameni au muncit la igienizarea spaţiului, la şters pereţi, podele şi utilaje şi la amenajarea unor spaţii care să poată găzdui spectacole şi expoziţii, pe 17 noiembrie, Tipografia îşi deschide porţile pentru public cu un spectacol de teatru în premieră: „Dureri Fantomă”, după Vasili Sigarev, în regia lui Laurenţiu Tudor, cu Valentin Motroc, Radu Tudor şi Theodora Bălan. Piesa va fi jucată din nou pe 24 noiembrie.

Pe 18 noiembrie, publicul este invitat la un spectacol de improvizaţie, iar pe 21 noiembrie, la o altă premieră teatrală: „Groapa lui Iov”. Pe 25 noiembrie, în spaţiul Tipografia va avea loc un recital de poezie.

În zilele inaugurale, 17-25 noiembrie, publicul va putea viziona şi o expoziție permanentă de grafică și fotografie, cu lucrări ale unor artişti din Bucureşti: Andrei Păun, Bogdan Dragotă şi Octavian Angheluș.

Mai multe informaţii despre activitatea Tipografia pot fi urmărite pe conturile sociale www.facebook.com/tipografiahub şi www.instagram.com/tipografiahub.