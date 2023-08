Spitalul Filantropia, încurcat de blocarea angajărilor: „Situaţia este foarte complicată”

Blocarea posturilor vacante din sistemul public de sănătate rămâne o problemă stringentă pentru Spitalul Filantropia din Craiova, unde mai multe secţii funcţionează aproape pe avarie din cauza imposibilităţii de a face noi angajări. Asigurarea turelor este o provocare, uneori fiind nevoie de mutarea temporară a personalului medical din alte secţii. Între timp, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Craiova, unde blocarea posturilor devenise, de asemenea, presantă, conducerea a luat o gură de aer după ce Ministerul Sănătăţii a dat undă verde pentru o parte din angajări.

La Spitalul Judeţean se măreşte echipa Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară

Blocarea posturilor din sistemul public de sănătate prin Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 a dat peste cap planurile de personal din spitale, aşa cum GdS arăta într-un articol din luna iunie. Mai multe concursuri aflate în desfășurare au fost suspendate de pe o zi pe alta odată cu apariţia noilor prevederi legislative. Unitățile medicale s-au trezit cu posturile neocupate, blocarea fiind valabilă inclusiv în cazul pensionărilor.

Între timp, însă, Ministerul Sănătăţii a aprobat deblocarea anumitor posturi din spitalele aflate în directa lui subordine. Astfel, pe 3 august, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Craiova a publicat un nou anunţ de angajări. Cele mai multe posturi (7), sunt pentru completarea echipei de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară. Este vorba despre şase asistenţi principali şi o infirmieră.

E nevoie de medici la ATI şi chirurgie toracică

„Nu am putut scoate la concurs toate posturile, dar am deblocat ce era strict necesar. Sunt câteva posturi pentru personal pe chirurgie cardiovasculară, pentru că treptat activitatea a crescut aici şi este nevoie”, a transmis managerul SCJU Craiova, Eugen Georgescu.

Acesta a mai spus că vor mai fi angajaţi medici pentru secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), unde, „deşi par mulţi, sunt şi multe săli de operaţie”, şi la chirurgie toracică, unde „în lumina evenimentelor (medicul Alin Demetrian este plasat sub control judiciar – n.r.), nu mai avem suficienţi medici”.

La Filantropia, „situaţia este foarte complicată”

În schimb, la Spitalul Filantropia, aflat în subordinea Primăriei Craiova, problema posturilor blocate rămâne deocamdată fără soluţie.

„Nu putem face angajări momentan. Am înţeles că spitalele din subordinea directă a Ministerului Sănătăţii pot scoate la concurs posturile vacante, dar doar acestea. Noi încă nu. Iar situaţia este foarte complicată. Practic, noi nu am mai scos posturi la concurs de vreun an şi ceva şi chiar şi atunci am reuşit să scoatem foarte puţine. În tot acest timp au intervenit pensionări, tot felul de situaţii, concedii de creştere copil”, a menţionat pentru GdS directorul unităţii medicale, Liviu Radu.

Spitalul Filantropia nu are cadrul legal pentru a plăti ore suplimentare

Pentru că spitalul nu are posibilitatea de a plăti ore suplimentare, nu există nici varianta ca angajaţii să muncească în plus pentru a acoperi eventuale lacune. Din acest motiv, conducerea este nevoită, în unele cazuri, să facă schimbări temporare în secţii.

„Sunt secţii în care asigurăm cu greu continuitatea. Hematologia, ginecologia. Nu e vorba doar de a face tura, trebuie să faci tură completă. Dacă ai 40-50 de internări, trebuie să asiguri personal suficient pentru a îngriji pacienţii. Aşteptăm să vedem dacă se schimbă ceva din punct de vedere legislativ. Nu avem oameni care lucrează în plus pentru că noi nu avem nici posibilitatea, conform legii, de a plăti ore suplimentare. Aşa că ne descurcăm cum putem, încercăm să mai facem permutări, să luăm personal din alte secţii temporar pentru muta în secţiile unde este nevoie”, a adăugat managerul Spitalului Filantropia din Craiova.

În aşteptarea unei soluţii

Direcţia de Sănătate Publică Dolj a solicitat, în urmă cu câteva luni, situaţia posturilor pentru care conducerile unităţilor medicale consideră că angajările sunt imperios necesare. Aceste posturi au fost centralizate şi raportul a fost transmis mai departe, în aşteptarea unei eventuale deblocări. Însă acest lucru nu s-a întâmplat încă.

„Acum câteva luni ni s-a cerut o situaţie a locurilor vacante, pe care am transmis-o către Direcţia de Sănătate Publică. Am înţeles că Ministerul Sănătăţii ar fi trimis un memorandum către Ministerul de Finanţe sau Guvern pentru aprobarea respectivelor posturi. Acele posturi fiind doar o mică parte din posturile de care am avea nevoie, cele strict necesare. Nu am primit niciun răspuns, aşteptăm”, a declarat Liviu Radu.