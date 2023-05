Lămpile UV pentru uscarea ojei – periculoase?

Lămpile UV utilizate pentru uscarea rapidă a lacului de unghii emit radiații ultraviolete care pot fi dăunătoare pielii în cazul expunerii excesive și pe termen lung. Până recent, cantitatea de radiații UV emise de aceste lămpi era considerată în general sigură. Asta atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor în timpul unei sesiuni obișnuite de manichiură.

Ce spun ultimele cercetări?

Un studiu publicat în luna ianuarie a acestui an a prezentat pentru prima oară dovezi solide ale pericolelor utilizării lămpilor UV în saloanele de manichiură. Pe scurt, oamenii de știință au demonstrat că radiațiile emise de către aceste lămpi pot deteriora ADN-ul. Lămpile UV pot realiza mutații permanente. Acest lucru a fost demonstrat atât pentru celule umane, cât și pentru cele de șoarece.

Studiul nu dovedeşte că utilizarea lămpilor UV duce la cancer

Nu există nicio îndoială că utilizarea pe termen lung a lămpilor UV dăunează celulelor umane. Dar, deși deteriorarea celulelor este îngrijorătoare, studiul nu dovedește că lămpile UV pot provoca cancer. Acest lucru se întâmplă deoarece testele au avut loc în laborator. Adică pe celule in vitro, și nu pe oameni sau animale, in vivo. Se cunoaște faptul că celulele utilizate la cercetările in vitro sunt mai predispuse la distrugere comparativ cu celulele de pe mâna unei persoane. Aceasta din urmă are un strat exterior gros de piele format din celule moarte. Stratul acesta ajută la protejarea împotriva daunelor mediului.

Lămpile UV pentru unghii sunt folosite pentru a usca rapid lacul de unghii. Aceste lămpi emit radiații predominant de tipul UVA ce iradiază atât unghiile, cât și mâinile până la 10 minute, în general o dată la fiecare trei săptămâni.

Lămpile UV, dispozitive cu risc scăzut pentru dezvoltarea cancerului de piele

The International Agency for Research on Cancer a catalogat radiațiile UVA cu lungime de undă de 315–400 nm drept cancerigene din Grupa 1. Radiațiile UVA sunt prezente și în lumina soarelui. Însă cea mai mare parte a efectelor lor nocive a fost atribuită utilizării produselor comerciale, cum ar fi paturile de bronzat (solarele).

În ultimii 20 de ani, mai multe studii de mici dimensiuni au arătat că pare să existe o conexiune între cazurile de cancer de piele și chiar melanom, o versiune agresivă de cancer de piele, de la nivelul unghiilor sau pe dosul palmei și expunerea la radiațiile UV emise de lămpile de uscare utilizate în saloanele de manichiură.

De-a lungul anilor, s-au emis ipoteze că lămpile UV sunt potențial dăunătoare pentru celulele pielii, dar dovezile științifice reale au lipsit. În 2017, FDA a declarat oficial lămpile UV pentru unghii ca fiind dispozitive ce prezintă „risc scăzut” pentru dezvoltarea cancerului de piele. Chiar dacă sunt încadrate în această categorie, asta nu le face mai puțin periculoase sau complet lipsite de riscuri.

Ce putem face?

Se recomandă utilizarea lămpilor pentru o perioadă minimă necesară pentru a usca unghiile. Deși poate părea o practică ieșită din comun, purtarea de mănuși de protecție fără vârful degetelor este indicată. De asemenea, este recomandată aplicarea de cremă de protecție solară pe mâini înainte de utilizarea lămpilor UV pentru manichiură.

Valentina Ghimpău

