Vaccinarea copiilor a scăzut. Cea mai afectată e acoperirea cu ROR

Mai multe date obţinute la nivel mondial, dar şi la nivel naţional, arată o scădere a numărului de copii vaccinaţi în ultimii ani. Pe fondul pandemiei, neîncrederea în vaccinuri a crescut. Conform unor rapoarte naţionale, există scăderi dramatice la vaccinarea împotriva rujeolei. Procente mai mici se înregistrează şi la alte vaccinuri.

Aproape un sfert din tinerii români sunt reticenţi la vaccinare

În România, cu 13,4% mai puține persoane sub 35 de ani aveau încredere în vaccinuri după pandemie. Încrederea în vaccinuri în cazul bărbaților din România a scăzut cu 14,6%. Încrederea femeilor s-a diminuat cu 5,7% după pandemie.

Conform unor rapoarte publicate în martie de Centrul Național pentru Supravegherea și Controlul Bolilor Transmisibile (CNCSBT), există unele scăderi dramatice la vaccinările la vârsta de 12 luni ale copiilor născuţi în iulie 2021.

Astfel, pentru vaccinul BCG acoperirile vaccinale sunt optime (peste 95%) doar în mediul urban. Acoperirile vaccinale se situează sub 70% atât pentru vaccinul conținând antigenele DTPa, Hep B pediatric, VPI, Hib (per total și în mediul rural) și pentru vaccinul Pneumococic.

Acoperirea vaccinală pentru ROR a scăzut dramatic

La vaccinul ROR (împotriva rujeolei, rubeolei şi oreionului) acoperirile vaccinale au scăzut dramatic. Raportul care vizează copiii născuţi în iulie 2021 arată o acoperire sub 70% (62,2%). În niciun județ acoperirea vaccinală nu a atins 95%, conform aceluiaşi raport.

În Dolj, procentul copiilor de 1 an, născuţi în iulie 2021 şi vaccinaţi împotriva rujeolei a fost de 67,6%, iar în Gorj de 62,7%. Ceva mai bine s-a situat Oltul, cu 75,5%, în timp ce în Vâlcea şi Mehedinţi procentele au fost sub 60% – 58,2%, respectiv 47,7%. De altfel, refuzul are cea mai importantă pondere la vaccinarea cu ROR comparativ cu alte vaccinuri.

Cifre mai bune pentru 2020

Un alt raport publicat de CNCSBT, care vizează acoperirea vaccinală la 24 luni pentru copiii născuţi în iulie 2020 relevă cifre mai bune.

Pentru vaccinul BCG acoperirile vaccinale sunt optime (peste 95%). Acoperirile vaccinale pentru 4 doze Hep B pediatric, pentru 3 doze din vaccinurile:, DTPa, VPI, Hib și, respectiv, 1 doză de vaccin ROR se situează sub ținta de 95%. Dar scăderile sunt mai mici. La RRO, acoperirea vaccinală cu o doză este de 81,6%. În 2022, s-a înregistrat un număr dublu de cazuri de rujeolă față de anul precedent.

Pandemia a afectat încrederea populaţiei

Publicaţia medicală 360medical.ro citează un raport UNICEF conform căruia gradul de acoperire vaccinală a scăzut în 112 țări. Importanța percepută a vaccinurilor pentru copii a scăzut cu 10% în țara noastră după Covid.

Raportul ,,Starea copiilor lumii 2023: vaccinuri pentru fiecare copil” arată că unul din cinci copii la nivel mondial nu a fost vaccinat deloc în ultimii trei ani. 167 de milioane de copii au ratat unul sau mai multe vaccinuri pe parcursul anilor marcați de pandemia de COVID-19. În majoritatea țărilor, persoanele sub 35 de ani și femeile sunt cele care declară, de obicei, că au mai puțină încredere în vaccinurile adresate copiilor după declanșarea pandemiei.

Semnal de alarmă al directorului UNICEF

„În ciuda progreselor istorice, frica și dezinformarea referitoare la orice tip de vaccin s-au răspândit la fel de rapid ca virusul. Aceste date trag un semnal de alarmă îngrijorător. Nu putem permite ca încrederea în vaccinurile de rutină să devină o altă victimă a pandemiei. În acest caz, următorul val de decese ar putea fi cel al copiilor care suferă de rujeolă, difterie sau alte boli care pot fi prevenite”, a declarat Catherine Russell, directorul executiv al UNICEF într-un comunicat.

Potrivit datelor raportului UNICEF, la nivel global un copil din 5 nu are protecție deloc împotriva rujeolei. Cifrele arată tragic pentru vaccinarea împotriva papilomavirus (HPV), care poate provoca cancer de col uterin. 7 fete din 8 eligibile nu sunt vaccinate.

Ţările mai sărace sunt cele mai vulnerabile

Cele mai mari provocări se înregistrează în țările cu venituri mici și medii. Aici, aproximativ unu din 10 copii din mediul urban și unu din șase copii din mediul rural nu au beneficiat de nicio doză de vaccin. În țările cu venituri medii superioare, decalajul dintre copiii din mediul urban și cei din mediul rural este aproape inexistent.

