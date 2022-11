Gazeta de Sud continuă, astăzi, analiza declarațiilor de avere ale șefilor de secții din Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova. A doua serie de medici nu îi egalează la avere, nici pe departe, pe cei din prima serie. Dacă primii medici, ale căror declarații le-am analizat în ordinea secțiilor publicate pe site-ul spitalului, aveau sume fabuloase în conturi, multe terenuri sau alte proprietăți, în această a doua serie, lucrurile sunt mult mai echilibrate. Ba chiar putem spune că declarațiile de avere analizate astăzi arată că medicii nu prea au pus mare lucru deoparte.

Salariu mare, avere puțină

Secția Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a spitalului este condusă de Marius Bogdan Novac, care până anul trecut a condus aceeași secție a Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. Însă, până în acest moment acesta nu a binevoit să își publice declarația de avere pe acest an, pe site-ul Spitalului Filantropia.

Am aruncat, însă, o privire pe declarația de avere publicată anul trecut, pe site-ul SCJU. Reamintim că acesta a demisionat din funcția de șef al ATI de la SCJU în aprilie 2021. Cel mai probabil, acesta a vrut să lucreze în același spital cu soția, la Filantropia. În declarația de avere din 2021, medicul Marius Novac a declarat că are un teren de un hectar, în județul Arad, pe care l-a moștenit. De asemenea, acesta a menționat o casă de 220 de mp, în Craiova, care îi aparține în integralitate. Medicul a mai spus că are un BMW seria 3 din 2019, iar în conturi deținea, la momentul respectiv, 53.710 lei și 40.000 de euro. La toate celelalte categorii de bunuri de valoare sunt trase liniuțe.

Medicul a mai specificat, în 2021, două credite bancare de 25.000 de euro și de 27.000 de lei. Ca venituri, acesta a încasat, în 2020, de la SCJU, un salariu total de 238.968 de lei, bani la care s-a mai adăugat suma de 48.559 de le de la UMF. Încă 4.116 a mai câștigat medicul de la un cabinet particular. La acești bani s-au adăugat și veniturile soției sale, Maria Violeta Novac. Aceasta a câștigat de la Spitalul Filantropia 8.950 de lei și alți 105.152 de lei, din funcția de administrator al unei societăți comerciale.

Datorii bancare de peste 2,5 de milioane de lei și niciun leu în conturi

Ajungem acum la șefa Clinicii de Neonatologie, Mirela Anișoara Siminel. Potrivit declarației de avere, medicul a investit, alături de soțul său, în mai multe terenuri. Cei doi dețin șase terenuri – patru intravilane (Craiova – 317 mp, Ghercești – 809 mp și 5.824 mp, Breasta – 2.878 mp), dar și două agricole, ambele în Ghercești (2.923 mp și 6.384 mp). Familia Siminel mai deține și trei case. Una se află în Craiova, alta în Ghercești și ultima la Breasta.

Pe lista proprietăților mai intră și trei mașini – un Volkswagen Sharan din 2010, un Mercedes Vioano din 2006 și un Nissan Patrol din 1995. Mirela Siminel nu a declarat că ar avea vreun leu în conturi. În schimb, a menționat șase credite bancare, cu o valoare considerabilă de 2.551.642 de lei. La capitolul salariu, Mirela Siminel a avut două salarii de la stat în 2021- unul de 274.460 de lei de la Spitalul Filantropia și încă 51.195 de lei de la UMF.

Șefa de la Pediatrie a pus puțin deoparte

Clinica de Pediatrie este condusă de Georgeta Lidia Stănescu. Aceasta nu a menționat niciun teren în declarația de avere. Însă, a precizat că are o casă de 70 de mp în Craiova și încă o casă de vacanță, moștenită împreună cu o altă persoană, în comuna Aninoasa din județul Argeș. Medicul a mai spus că deține un Volkswagen T Cross din 2020 și nimic altceva ca bunuri de valoare. În conturile Lidiei Stănescu se regăseau, la momentul completării documentului, 32.000 de euro și 75.000 de lei. La capitolul venituri, medicul a încasat un salariu de 133.322 de lei de la Spitalul Filantropia. Încă 109.087 de lei i-au intrat în conturi de la UMF.

Pe lângă acești bani, Lidia Stanescu a mai menționat câteva alte venituri din activități independente. Este vorba de 5.000 de lei de la Colegiul Medicilor, o sponsorizare de 3.000 de lei, 7.236 de lei din prestări servicii medicale pentru niște companii de medicamente sau suplimente alimentare, 543 de lei din dividende (chiar dacă în declarația de avere nu apar acțiunile pe care le deține), și încă 1.450 de lei pe voucherele de vacanță.

Șefa de la Oncologie, cea mai bogată din a doua serie de medici

Șefa Secției de Oncologie, Maria Mihaela Dănciulescu, pare că se impune la mai toate capitolele. Aceasta a declarat că are un teren de 335 mp în Craiova. De asemenea, o impunătoare casă de 246 mp, tot în Craiova. Aceasta a mai menționat o mașină Ford Fiesta din 2018 și investiții în hârtii de valoare, care se ridică la suma totală de 68.685 de lei. În conturi a strâns o sumă frumoasă, adică 525.344 de lei și 10.964 de euro. Veniturile pe care le-a adus Maria Dănciulescu în bugetul familiei, în 2021, s-au ridicat la 168.000 de lei de la Spitalul Filantropia. Încă 40.000 de lei i-a obținut din salariul de la UMF. Pe lângă acești bani, medicul a mai obținut încă 12.800 de lei din consultații în cadrul unei policlinici.

Pensia soțului, absolut amețitoare

Dar abia acum ajungem la sumele fabuloase care ajung în bugetul familiei. Soțul șefei de la Oncologie, Ștefan Voicu Dănciulescu, a încasat, în 2021, o pensie anuală de 600.000 de lei, adică 50.000 de lei pe lună. Cel puțin așa se arată în declarația de avere. Pe lângă pensie, acesta a mai obținut 35.000 de euro din vânzarea unei garsoniere. Din vânzarea unui autoturism a mai câștigat 5.300 de euro și alți 1.200 de lei din arenda pe un teren agricol. Dar acest teren nu apare în declarația de avere.

Șefa Clinicii de Reabilitare Medicală și-a încărcat greșit declarația de avere

Declarația de avere, pe anul 2022, a șefei de la Clinica de Reabilitare Medicală, Rodica Trăistaru, a fost imposibil de analizat, fiindcă în momentul în care documentul se deschide, pe acesta apare numele unui alt medic. Așa că am verificat declarația de avere din 2021. În acel document figurează că medicul deține 1/4 din două terenuri de la Cârcea, cu o suprafață de două hectare, respectiv 200 mp. La capitolul clădiri, Rodica Trăistaru deținea, în 2021, un apartament în Craiova, și 68 de mp dintr-o casă de 400 de mp. Restul casei aparține fiului acesteia.

Medicul mai avea un Ford Focus din 2008. Tot în 2021, Rodica Trăistaru avea în conturi 224.900 de lei și 3.000 de euro. La capitolul venituri, medicul a menționat în declarația din 2021, că salariul de la Spitalul Filantropia se ridicase, în 2020, la suma de 130.150 de lei, iar cel de la UMF, la 81.272 de lei. La acești bani s-au mai adăugat încă două venituri de la policlinici particulare, în valoare de 23.003 lei.

Bate vântul în conturile bancare

Terminăm seria declarațiilor de avere cu cea a șefului Serviciului Prevenire a infecțiilor asociate activității medicale – Lucrețiu Radu. Acesta a specificat că are un teren de 621 mp, obținut de soția sa, printr-un contract de donație. De asemenea, familia Radu mai are un teren de 540 de mp, în Cernele. Aceasta este încadrat la „alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil“. La acestea se adaugă un apartament în Craiova și încă unul în București. Acesta din urmă a fost obținut, tot prin contract de donație, de către soția medicului. Lucrețiu Radu a specificat în documentul de avere și patru autoturisme – un Land Rover Freelander din 2006, un Mercedes GLK din 2010, o Lada Niva din 2002 și un Jeep Patriot din 2009.

Însă, la capitolul bani în conturi bate vântul. Medicul pare că preferă să nu țină bani la bancă. În schimb, are trei credite bancare, în valoare totală de 221.300 de lei. În rest, niciun fel de bunuri de valoare sau investiții. Lucrețiu Radu a avut, în 2021, două venituri de la stat. Unul de 194.400 de lei, adică salariul de la Spitalul Filantropia, iar celălalt de 54.000 de lei, de la UMF Craiova. Soția sa, profesoară la un liceu din Piatra Olt, a câștigat un salariu anual de 98.400 de lei.