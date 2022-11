Şefii secţiilor de la Spitalul Filantropia, pe valurile bogăţiei (I)

Gazeta de Sud începe o nouă serie a declaraţiilor de avere, iar de această dată îi avem în vizor pe şefii secţiilor de la Spitalul Filantropia din Craiova. În multe dintre acestea, bogăţia este la ea acasă, medicii reuşind să pună deoparte averi frumoase.

Şefa Clinicii Medicale I, avere cât cuprinde

Letiţia Streba este medicul care conduce Clinica Medicală I a Spitalului Filantropia. În declaraţia acesteia de avere apar opt terenuri, dintre care şase au fost moştenite ori de aceasta, ori de soţul ei, alături de alţi fraţi. Medicul a cumpărat, alături de soţ, două terenuri – unul intravilan în Craiova (283 mp) şi unul intravilan în Călimăneşti, judeţul Vâlcea, (135 mp). Şi la capitolul clădiri, şefa Clinicii Medicale I, stă foarte bine. Aceasta a cumpărat, împreună cu soţul, o casă de 161 mp în Craiova, o casă de vacanţă în Călimăneşti şi încă un apartament de 39 mp în Bucureşti. Soţii Streba au avut noroc de moşteniri şi la acest capitol.

Letiţia Streba a moştenit, alături de alte două persoane, o casă în Craiova. Soţul acesteia a mai moştenit încă un apartament în Craiova. În acelaşi document mai apare o maşină marca Toyota RAV, din 2016. Letiţia Streba a investit foarte mult pe partea de bijuterii, numismatică, filatelie sau obiecte decorative. Aceasta a menţionat în declaraţia de avere că are astfel de obiecte preţioase în valoare de 650.000 de lei. De asemenea, în aprilie 2022, medicul a vândut un teren pe care a încasat 45.000, dar şi un autoturism care i-a mai adus în conturi alţi 19.800 de lei. În conturi, medicul a declarat că are 154.508 euro, 229.833 de lei şi 50.742 de dolari.

Hârtii de valoare de peste 2,2 milioane de lei

Ajungem acum şi la capitolul plasamente şi investiţii directe, unde lucrurile devin şi mai interesante. Letiţia Streba are hârtii de valoare de la Ministerul Finanţelor, în valoare de 311.500 de euro. Tot la Ministerul Finanţelor mai deţine alte hârtii de valoare care însumează 566.000 de lei şi încă unele cu o valoare de 100.000 de lei. La toate acestea se adaugă şi nişte acţiuni la SNGN ROMGAZ SA, cu o valoare de 9.765 de lei.

Veniturile care i-au intrat în conturi în 2021 nu sunt deloc de neglijat. Şefa de secţie a încasat 132.988 de lei de la Spitalul Filantropia, alţi 100.007 de lei de la UMF Craiova şi încă 79.838 de lei de la o clinică privată. Aşadar, un total de 312.833 de lei. Nici soţul său, Costin Streba, medic la Spitalul Clinic De Neuropsihiatrie Craiova, nu a rămas prea mult în urmă. Acesta a avut un salariu de 201.900 de la spital, în 2021, şi alţi 21.866 de lei i-a câştigat de la o clinică privată. La toate aceste venituri s-au adăgat şi alţi bani din dobânzi şi arende. Este vorba despre o sumă totală de 29.855 de lei şi 3.470 de euro.

Soţ şi soţie, şefi pe două secţii de la Filantropia

Clinica Medicală II este condusă de Cătălin Fortofoiu, iar Secţia de Primiri Urgenţe a aceluiaşi spital de soţia acestuia, Maria Fortofoiu. Aceştia au declarat că deţin patru terenuri, dintre care trei în Craiova, de dimensiuni foarte mici (16mp, 20 mp şi 20,64 mp) şi unul în Vintu De Jos, judeţul Alba, cu o suprafaţă de 1.713 mp. Cei doi mai au trei apartamente Craiova, o casă în Vintu de Jos (Alba) şi încă două clădiri încadrate la „alte categorii de imobile“ – una în Craiova şi alta în Vintu de Jos. Familia Fortofoiu mai deţine un Mercedes Benz din 2006 şi o Dacia Duster din 2019. În conturi au menţionat că deţin 137.364 de lei şi 67 de euro.

Cătălin Fortofoiu a mai declarat acţiuni de 100 de lei într-o societate comercială, iar la alte categorii de bunuri a tras linie. În schimb, a specificat patru împrumuturi bancare, în valoare totală de 88.041 de lei. Ca şef de clinică, Cătălin Fortofoiu a avut un salariu de 156.749 de lei, în 2021, iar alţi 88.069 i-a încasat din salariul de profesor la UMF. Soţia sa, şefa de la Primiri Urgenţe, a încasat un salariu de 215.059 de lei de la Spitalul Filantropia, şi un alt venit de 67.042 de lei de la UMF. Practic, cei doi au avut împreună patru salarii de la stat, cu o valoare totală de 526.919 lei, într-un singur an.

La aceşti bani s-au adăugat încă 9.207 lei câştigaţi de Maria Foftofoiu de la cabinete particulare, 2.308 câştigaţi de Cătălin Fotofoiu din prezentarea unei lucrări, dar şi voucherele de vacanţă de 2.900 de lei, obţinute de cei doi soţi.

O declaraţie gol-goluţă

Diana Clenciu este şefa Clinicii de Endocrinologie. Declaraţia acesteia de avere arată că nu a strâns aproape nimic, iar la mai toate capitolele bate vântu. Aceasta spune că nu deţine terenuri, locuinţe, ci doar o Toyota CHR din 2020. De asemenea, a menţionat vânzarea unui teren pe care a încasat 80.200 de lei. În conturi, Diana Clenciu a declarat că are 7.238 de euro. În document mai apare un credit bancar de 30.000 de euro. Cam la asta se rezumă întreaga sa declaraţie de avere. Ca venituri, în 2021, medicul a avut patru surse. De la Spitalul Filantropia a încasat un salariu de 70.663 de lei, încă 46.259 de lei de la UMF, 10.530 de la un cabinet particular şi alţi 48.201 din studii clinice.

O casă cât un palat

Secţia de Cardiologie o are în frunte pe Cristina Florescu. Aceasta deţine patru terenuri în Craiova. Pe unul l-a cumpărat (383 mp), pe unul l-a primit prin contract de donaţie (18mp), iar celelalte două (23.3 mp şi 15 mp) le-a moştenit alături de fraţi. Şi la capitolul imobile, şefa de la Cardiologie a fost destul de norocoasă. Aceasta deţine o casă cât un palat, care are o suprafaţă de 384 mp, dar şi un apartament de 81 mp, obţinut prin donaţie. La acestea se adaugă încă două apartamente moştenite în Craiova, alături de cei trei fraţi.

Medicul mai spune că are un Renault Laguna din 2008 şi un Nissan Qashqai din 2021. În conturi, şefa de secţie are 329.374 de lei şi 12.303 euro. În 2021, Cristina Florescu a încasat de la stat două salarii. Unul de 129.600 de lei de la Spitalul Filantropia şi unul de 70.000 de lei de la UMF. Pe lângă aceste venituri, medicul a beneficiat şi de vouchere de vacanţă în valoare de 1.450 de lei. Medicul a mai menţionat încă un căştig de 20.000 de lei din dividende. Dar în declaraţia de avere nu apar plasamentele sau alte investiţii directe de unde ar putea lua dividendele menţionate.

Bani mulţi în conturi şi investiţii fără număr

Ionela Rotaru conduce Clinica de Hematologie. Aceasta a declarat că nu deţine niciun teren. Însă, are trei apartamente în Craiova, dintre care două au fost moştenite de soţul său. Medicul a mai menţionat că are un Renault Captur din 2016 şi o Dacia Sandero din 2018. În rest, nicio altă categorie de bunuri de valoare. În schimb, Ionela Rotaru recuperează mult la capitolul bani în conturi, investiţii şi plasamente directe. Aceasta spune că are în conturi 908.200 de lei, 14.153 de euro şi 2.033 de dolari. Ionela Rotaru se poate mândri şi cu nouă plasamente sau investitţii directe. Două dintre acestea reprezintă hârtii de valoare de la Guvern şi valorează 375.000 de lei şi 2.700 de euro.

Celelalte şapte sunt la BRD, Conpet, Electrica SA, Romgaz, Transelectrica, Transgaz, Banca Transilvania, şi au o valoare totală de 251.057 de lei. Aşadar, investiţii totale de 626.057 de lei şi 2.700 de euro. În 2021, medicul a încasat de la Spitalul Filantropia un salariu de 173.400 de lei, şi altul de 72.000 de lei de la UMF. Pe lângă aceşti bani, Ionela Rotaru a mai câştigat 2.172 dintr-un contract de colaborare cu un cabinet şi alţi 44.894 de lei dintr-un PFA.

Dividente d aproape 500.000 de lei

Şefa Secţiei Obstretică-Ginecologie I, Maria Magdalena Manolea, nu a binevoit să îşi publice declaraţia de avere pe site-ul spitalului.

În schimb, şeful Secţiei Obstretică-Ginecologie II, Cristian Constantin Văduva, a publicat declaraţia de avere, în care a menţionat trei terenuri, pe care le-a cumpărat alături de soţie. Două dintre acestea se află în Craiova (848 mp şi 572 mp) şi unul la Brezoi, judeţul Vâlcea (1.236 mp). Cei doi soţi mai au o casă în Craiova, de 248 mp, un apartament, tot în Craiova, şi încă o casă de vacanţă în Brezoi. Alte bunuri de valoare nu deţine, potrivit declaraţiei de avere. Suma totală a banilor din conturile medicului este de 136.370 de lei.

Şeful Secţiei Obstretică-Ginecologie II a avut, în 2021, un salariu de 137.938, iar alţi 84.243 i-a încasat de la UMF Craiova. Alţi 17.807 lei i-au intrat în conturi de la două cabinete particulare. Şi soţia acestuia, salariată a celor două cebinete particulare, a mai câştigat încă 67.922 de lei. Grosul a venit, însă, din dividendele pe care cei doi soţi le au la unul dintre cele două cabinete particulare. Acestea s-au ridicat la frumoasa sumă de 480.175 de lei.