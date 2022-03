Nutriţionist: Cum să slăbeşti cu rezultate pe termen lung....

Slăbitul este una dintre cele mai împovărătoare procese pentru multe persoane. De multe ori, oamenii se plâng că după diete stricte, chiar dacă reuşesc să slăbească, ajung să pună imediat kilogramele la loc, ba chiar că au pus de două ori mai multe kilograme şi până și aerul li se pare că le îngraşă.

Nutriţionista Iulia Ghiţulescu spune că astfel de persoane au nevoie de suport şi îndrumare constantă, pentru a putea găsi formula completă pentru a slăbi cu rezultate pe termen lung.

“Programul Iuliei mi-a fost de ajutor, am început de la 155 de kilograme şi am reuşit să ajung la 139. Aveam probleme, mă dureau picioarele din cauza greutăţii, dar am reuşit să scad din greutate şi din circumferinţa abdomenului cu indicaţiile corecte şi produsele recomandate. Mulţumesc mult pentru ajutor, singur nu cred că aş fi reuşit”, spune Florin Filimon.

Cum mâncăm carnea? Câtă apă bem?

Iulia Ghiţulescu spune că, pe lângă dietă şi anumite suplimente care susţin corpul în procesul de slăbire şi ajută la menţinerea rezultatelor, e nevoie şi de informaţii preţioase, dar şi de mişcare.

“Pentru început, întreb oamenii ce pun ei alături de carne în farfurie. Întotdeauna trebuie să alegi carnea cu o salată sau ciuperci și nicio altă garnitură decât de legume. Apoi, un om trebuie să bea apă! Cantitatea corectă de apă este cât jumătate greutatea lui, împărțită la 10. Multe persoane beau cafeaua ca primul lucru zilnic în loc de apă. Suntem 70 -80% apă și oricât de banal ar părea apa rezolvarea a multe probleme, cât și a drenajului corporal care duce la o mai bună ardere de grăsimi”, transmite specialistul în nutriţie.

Aceasta explică şi de ce avem nevoie de suplimente pentru a menţine nu doar silueta, ci şi sănătatea.

Dacă nu îți suplimentezi nevoile/necesarul zilnic corect s-ar putea ca nu numai silueta ta sa fie în pericol ci și sănătatea…

“Multe alimente ascund sub eticheta o mulţime de lucruri toxice. Puțin câte puțin din fiecare aliment se adună. Suplimentele care ne asigură că ne luăm tot necesarul alimentar sunt făcute în laboratoare speciale, exclusiv pe bază de plante şi recomandările acestora sunt făcute coerent, din propria experiență. Să ne gândim că şi la bebeluşi, atunci când laptele matern se suplimentează, laptele praf e tot un supliment menit să îi asigure necesarul zilnic şi echilibrul alimentar.

Daniela Emilia Cornea este una dintre persoanele care au urmat programul recomandat de Iulia şi care a avut parte de rezultate:

“Vreau să încep prin a mulţumi Iuliei pentru tot sprijinul şi dedicarea sa. A durat 7 luni să mă hotărăsc, după ce am vizitat medicul şi mi-am dat seama că trebuie să fac ceva la câte probleme de sănătate. Am început sceptică şi nesigură. Am început de la 115 kg acum 5 luni şi am ajuns acum la 93 de kg! Mă simt minunat şi îi încurajez pe cei care au probleme să încerce. Dacă eu, cu probleme hormonale, de tiroidă, anemie, ovar polichistic, gastrită severa şi obezitate de gradul II am reuşit, oricine poate. Şi nu, nu te îngraşi înapoi dacă ai grija ce mănânci, cât şi cum. Am învăţat să mănânc sănătos, să combin cum trebuie mâncarea, să am un stil de viaţă sănătos şi echilibrat! Mulţumesc Iulia şi mulţumesc Snep pentru că mi-aţi schimbat viaţa şi încrederea în mine!”.

