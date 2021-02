Poluarea extremă sufocă din nou Craiova, iar autoritățile par la fel de pasive în fața semnalelor cetățenilor care s-au săturat să strige, de fiecare dată, că vor să respire.

Nivelul poluării a crescut înfiorător în ultimele zile, iar în noaptea de 24 spre 25 ianuarie, Craiova a fost încă o dată cel mai poluat oraș din România cu PM 2,5 pe harta senzorilor independenți de monitorizare a calității aerului. Și joi, la prânz, toți senzorii din rețele independente (deja peste 25) erau roșii, indicând că aerul este nesănătos. Iar mirosul de fum persista în atmosferă.

Problema e cunoscută și de Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, care a publicat buletinele zilnice oficiale privind calitatea aerului pe Facebook. Pe 23 și 24, și senzorii PM10 ai stațiilor APM au înregistrat un nivel „rău” al aerului.

O colaborare între instituții, scenariu SF

Ce a făcut însă APM Dolj în afară de a publica niște buletine care „oficializează” problema nu știm.

Știm, însă, că viceprimarul Craiovei, Rela Filip, a răspuns pe un grup dedicat raportării incidentelor de mediu că nu fuge de responsabilitate, dar că Primăria nu are competențe și pârghii să rezolve problema.

Oamenii sunt revoltați că nimeni nu face nimic.

Autoritățile locale își declină competențele, cetățenii care fac sesizări sunt trimiși dintr-o parte în cealaltă, iar în locul dialogului între instituții este un vid abisal.

Colaborarea pare o abordare SF pentru cei care ar trebui, mai întâi, să admită că există o problemă serioasă privind poluarea Craiovei, apoi să se strângă într-o cameră și să pună această problemă pe masă. Dacă ar ajunge până aici, poate ar reuși să și meargă mai departe și să se pună de acord cu un plan REALIST și PALPABIL de acțiune.

Cine ce poate face? Primăria poate sprijini Garda de Mediu cu echipaje ale poliției locale? APM Dolj ar putea căuta căi să colaboreze cu activiștii de mediu și reprezentanții rețelelor independente de monitorizare a aerului și să ia în calcul cifrele PM 2,5 puse la dispoziție de cetățeni pe banii lor atâta timp cât nu deține informații proprii? Ar putea apoi alerta Garda de Mediu și Primăria când se înregistrează depășiri grave ale valorilor admise de lege? Sunt doar câteva aspecte care ar merita luate în seamă dacă autoritățile și-ar dori, cu adevărat, să caute soluții.

Atâta timp cât ni se aruncă sec în față „nu avem competențe”, „nu avem logistica necesară”, „nu avem program după ora X”, „sunați în partea cealaltă”, ne permitem să considerăm, ca simpli cetățeni care respiră fum și nu pot ține ferestrele deschise, că instituțiile își bat joc de noi.

Comisarul Gărzii de Mediu Dolj: Nu avem informații despre posibila sursă de poluare

Comisarul șef al Gărzii de Mediu Dolj, Gheorghe Călinoiu, spune că instituția pe care o conduce nu are nicio informație despre incidente majore de mediu și va cere explicații la APM Dolj:

„Chiar acum concepeam o adresă către APM Dolj pentru că noi nu avem nicio informație despre un incident major de poluare, cum ar fi o avarie la CET sau altceva care să conducă la alterarea calității aerului. Într-adevăr, după data de 22 până astăzi, senzorii sunt roșii, sunt depășiri pe PM10”, spune comisarul șef al GNM Dolj.

Călinoiu a adăugat că APM Dolj ar trebui să facă o analiză care să indice posibilele cauze ale acestei situații. „Eram cu Legea 104 în față, să vedem dacă avem niște valori critice care să ducă la niște măsuri… Eu, dacă aveam sesizări despre un incendiu, despre o avarie la CET, puteam verifica. Dar nu am avut în ultimele zile astfel de sesizări pe arderi, decât într-o singură zi, am vorbit cu Secția 2 și au mers și au rezolvat problema. Credeți-mă că nu stăm. La această situație chiar încercăm să găsim o explicație. Dar nu văd decât o analiză a Agenției (pentru Protecția Mediului Dolj – n.r.) care să ne spună ce s-a întâmplat. Pentru că nu ne-a comunicat nimic. Voi cere oficial un punct de vedere”.

Gheorghe Călinoiu a opinat că, de această dată, condițiile atmosferice nu au fost de natură să favorizeze acest nivel al poluanților. Comisarul spune că a luat în calcul și lucrările realizate la Balta Craioviței, însă a transmis că se fac periodic verificări și că problemele nu ar veni nici de acolo, mai ales că problematică ar fi spulberarea de cenușă, iar în ultimele zile nu au fost intensificări ale vântului care să fi putut conduce la un astfel de fenomen notabil.

În ceea ce privește senzorii independenți, Gheorghe Călinoiu e de părere că ar trebui să se ia o decizie „mai sus” pentru o colaborare între instituțiile statului și rețelele independente de monitorizare a calității aerului.

„Am cumpărat senzori să le arătăm poluarea și o ignoră în continuare”

Gazeta de Sud a început la sfârșitul lunii articole o serie de articole pe acest subiect. La momentul apariției primului material, în Craiova exista un singur senzor independent de monitorizare a calității aerului, în zona Bariera Vâlcii, în proximitatea CET II. Senzorul independent semnala foarte des un nivel ridicat al poluării, îndeosebi cu PM 2,5, în timp ce stațiile de monitorizare „oficiale”, cele din subordinea APM Dolj, erau cel mult la nivel mediu. Acestea, însă, nu măsoară PM2,5. Iar APM Dolj nu ia în considerare valorile senzorilor independenți și nici un eventual dialog cu cei care au reușit, de la sfârșitul lunii noiembrie până astăzi să realizeze o adevărată rețea independentă de monitorizare a aerului în oraș, cu peste 25 de senzori certificați și omologați, de la 2 companii diferite.

„Ce nu înțeleg eu este cum de reprezentanții Primăriei Craiova și ai Gărzii de Mediu Dolj nu sunt deranjați personal, ei și familiile lor, de mirosul împuțit și groaznic din aceste zile (chiar din această dimineață, că poate aseară – azi noapte au stat închiși în case cu purificatoare de aer)?!?

Am achiziționat senzori. Demonstrăm că această poluare există, că acest miros și aceste noxe ne afectează sănătatea tuturor și autoritățile ignoră în continuare această problemăecologică. Ba mai mult, Primăria Craiova visează ca va fi „Green City”!

Mai frumos ar fi să iasă și să declare public ce vor face, ce soluții se vor găsi, cum vor coopera cu Garda și ANM și cum vor încerca să rezolve problema poluării. Că până în acest moment nu au făcut nimic în direcția asta”, transmite un alt cetățean.

Craiovenii sunt sătui de pasarea responsabilității de la o autoritate la alta

Pe grupul de Facebook „Raportează incidente de mediu”, unde mai mulți craioveni alertează alți cetățeni, dar și autoritățile, când apar probleme cu senzorii, au început să curgă în ultimele zile fotografii cu senzori ai aparatelor personale de purificare a aerului sau cu rețeaua de senzori de monitorizare a calității aerului din oraș. Valorile PM2,5, particulele poluatoare incriminate, în ultimii ani, drept cele mai importante surse de poluare a aerului și de creștere a deceselor cauzare de poluare, sunt mult peste limita admisă.

„Poluare EXTREMĂ ! În Craiova este din nou cel mai toxic aer din România, iar cartierul Catargiu este cel mai poluat din Europa în acest moment. Nici restul țării nu sta prea bine; se vede clar comparația cu restul Europei. Nu se pot deschide geamurile locuințelor, este foarte mult fum”, scrie un cetățean pe grupul de mediu.

O craioveancă scrie și ea: „APM Dolj postează buletine de analiză a aerului după senzorii proprii și abia de ieri sunt și ai lor pe roșu! Senzorii independenți sunt din weekend pe roșu!

Întrebarea este: ce așteaptă Agenția de Mediu?!? A făcut ceva împreună cu Garda de Mediu să găsească sursa poluării?! Are vreo soluție?! Că de postări pe Facebook și de pasat responsabilitatea de la unii la alții suntem sătui!!!”

Viceprimarul Craiovei spune că „primăria nu are competențe”

Rela Filip, unul dintre viceprimarii orașului, răspunde la una dintre postările de pe Facebook, unde este etichetată de utilizatori, că primăria nu are cum să se implice în rezolvarea situației:

„Nu fug de răspundere, dar primăria nu are competențe și pârghiile necesare să rezolve problema”, spune aceasta.

De altfel, mai mulți oameni care au sunat la Telefonul Cetățeanului pentru a sesiza poluarea spun că li s-a transmis să contacteze Garda de Mediu… care nu are program de lucru după ora 17:00.

Ping pong instituțional

La răspunsul viceprimarului Rela Filip, un alt craiovean a replicat:

„Mă întristează răspunsul dvs. În primul rând pentru că mă așteptam să fiți interesată de această problemă. În al doilea rând, pentru că nu găsiți o formula de a colabora instituțional cu Garda de Mediu. În al treilea rând, că nu știți care sunt sursele de poluare și, în ultimul rând, realizez că noțiunea de Green City pe care ne-o promiteți e irealizabilă în condițiile astea. Să nu uităm ca primăria are în subordinea sa politia locală, care are și atribuții de mediu. Noi reclamăm poluarea la Garda de Mediu, care ne trimite către Primărie/Poliție Locală, ca apoi cei din urmă să ne trimită către Garda de mediu.

Din acest ping-pong instituțional, cetățenii au de pierdut cel mai mult pentru, pentru ca fenomenul se agravează de la un an la altul. Oare cei care au puterea să schimbe ceva nu respiră același aer cu noi?”

Un craiovean de 59 de ani care locuiește în zona Amaradia a sunat chiar la sediul redacției GdS joi, insistând să punem presiune pe autorități.

„Probabil vor să ne culeagă morți din case. Aseară era monoxid de carbon, cunosc mirosul ca pe Tatăl Nostru. Sunt inginer de profesie, știu chimie. Monoxidul de carbon este mai greu decât aerul și „băltește la suprafața solului, de aceea vine în valuri. Eu stau la parter și deja îl simțeam pe geamul de la baie, adică ajunsese foarte sus. Era foarte mult și periculos. Poate cei de la CET scot filtrele noaptea, că sunt costisitoare, dar este extrem de grav ce se întâmplă!” a spus acesta.