Medicul Radu Țincu – Care sunt noile simptome ale coronavirusului și de ce va crește contagiozitatea

Medicul Radu Țincu a explicat pentru Realitatea PLUS care e motivul pentru care simptomele coronavirusului tind să se schimbe dar și contagiozitatea tinde să crească semnificativ în următoarea perioadă. Noile simptome des întâlnite sunt de ordin digestiv, tulburări de tranzit, dar și o stare de oboseală.

„Simptomatologia e polimorfa daca nu avem simptomatologie respiratorie. O stare de oboseala sau aparitia de simptome digestive, tulburari de tranzit intestinal pot sa reprezinte simptome de coronavirus. Faptul ca devine cronica e doar un scenariu care nu s-a confirmat. Stim doar ca 8% din populatie nu dezvolta anticorpi. Reinfectarile vor fi posibile. Multi pacienti raman pozitivi mult timp e un deficit al testarii. Este posibil sa fie fragmente de virus distruse care sa mentina un rezultat fals pozitiv. Suntem departe de a trage concluzia ca sarscov 2 devine o afectiune cronica.

Este posibil ca acest pacient sa nu fi dezvoltat anticorpi, 8% din populatie nu dezvolta anticorpi si probabilitatea sa te imbolnavesti din nou e foarte mare. Nu sunt suficiente date ca acest studiu ar ramane persistent in organism. Reinfectarile sunt probabil explicate prin aceasta imposibilitate a unor persoane sa dezvolte anticorpi sau faptul ca dupa cateva luni persoanele care au dezvoltat anticorpi nu mai sunt protejate.

Virusul sufera mutatii, orice virus tinde sa isi imbunatateasca performantele. Virusul in aceste mutatii incearca sa isi imbunatateasca contagiozitatea. Exista anumite zone virale care in mod evident sufera aceste mutatii. Exista posibilitatea sa apara noi simptome. Virusul tind sa cred ca prin aceste mutatii nu va deveni mai agresiv ci mai prietenos pentru ca nu vrea sa-si ucida gazda ci mai degraba sa creasca contagiozitatea”, a declarat Radu Țincu la Realitatea PLUS.