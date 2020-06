Scandalul hranei de la SJU Craiova: Firmele „se mănâncă” între ele

Conflictul privitor la contractarea serviciului de hrană de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Craiova continuă. După mai multe atacuri lansate de fosta firmă care asigura mâncarea pentru pacienţi (SC Elcomex SRL) actualul furnizor, Ansamble Catering, a organizat o zi a porţilor deschise la punctul de lucru din Craiova, pentru a arăta în ce condiţii se prepară hrana. Daniela Corbu, director comercial Ansamble, a vorbit, cu această ocazie, despre conflictul dintre fostul operator şi SJU Craiova, care a condus la o „hărţuire“ a actualului furnizor de hrană.

Instanţa a legitimat descalificarea fostului furnizor

În cadrul zilei porţilor deschise, Ansamble Catering a prezentat locul din Craiova unde se prepară mâncarea, circuitul preparării hranei, spaţiile de depozitare. „Se respectă fiecare zonă“, au precizat reprezentanţii firmei.

Actualul furnizor de hrană pentru SJU Craiova a organizat o zi a porţilor deschise. 1 de 5

Întrebată de GdS cu privire la sesizările pacienţilor privind calitatea hranei, Daniela Corbu, directorul comercial, a transmis că firma Ansamble nu are reclamaţii scrise din partea spitalului în ceea ce priveşte calitatea mâncării. În contextul în care, în ianuarie, mai mulţi pacienţi se plângeau că hrana ajunge rece la ei, Corbu a admis că „este un dezavantaj că trebuie livrată mâncarea în regim catering la un număr atât de mare de pacienţi, dar aceasta a fost cerinţa din caietul de sarcini şi ne-am conformat”.

Directorul comercial a vorbit şi despre elefantul din cameră, conflictul cu fostul furnizor de hrană: „Într-adevăr, există un conflict între spital şi fostul prestator, care a fost descalificat. Avem însă o decizie a instanţei care spune foarte clar că spitalul a descalificat acest prestator în mod legitim. Se pare că nu vrea să accepte situaţia. Se mai face o reevaluare tehnică a noastră, care a fost dispusă de instanţă şi se face de către spital. Este un caz de negociere directă pentru un an de zile, pe 31 decembrie încheiem acest contract”, a menţionat Corbu.

Doru Mitrache, managerul firmei care s-a ocupat de masa pacienţilor de la SJU până în decembrie, spune că a contestat decizia instanţei.

Cu privire la imaginile cu hrana de la SJU care au circulat în presă, Ansamble Catering spune că au existat mistificări, alăturări ale unor produse din meniuri diferite şi chiar o fotografie cu o caserolă care nu aparţinea firmei.

Ansamble spune că este hărţuită, Elcomex vrea dreptate

În plus, firma vorbeşte chiar de hărţuire: „Este o hărţuire. La fiecare livrare, (reprezentantul Elcomex – n.r.) venea după noi. A făcut plângeri la DSP, DSV, la toate ministerele, la toată presa. Au fost făcute poze din afară la acest loc, dar şi din interior. Practic, cum poţi numi o încălcare a unei proprietăţi private? A intrat prin efracţie”, spune directorul comercial Ansamble. La această acuzaţie, Doru Mitrache, managerul Elcomex, a replicat: „Dacă am intrat prin efracţie, există organe abilitate, să se sesizeze şi să stabilească ele acest lucru“.

Doru Mitrache insistă că Ansamble nu respectă condiţiile privind meniurile din caietul de sarcini şi că există numeroase neconformităţi şi încălcări ale legislaţiei. Acesta este hotărât să nu se oprească până vor ieşi la iveală toate aceste lucruri.

Corbu spune că Ansamble va depune o plângere: „Ne-a făcut iarăşi o reclamaţie, a cerut dizolvarea companiei Ansamble. Aşteptăm decizia, apoi îi vom face o plângere penală. Eu am spus, să vină în faţa mea. Dacă acest domn consideră că Ansamble i-a făcut ceva rău lui, să vină să aibă o discuţie cu mine. Dar nu a venit“, menţionează Corbu.

Fostul prestator a sigilat blocul alimentar

Ansamble a debutat cu stângul la începutul anului, când a preluat serviciul de furnizare a hranei fără să aibă autorizaţie de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Însă reprezentanţii firmei au spus, în cadrul vizitei organizate pe 4 iunie, că a fost o problemă pentru o zi, pentru că s-ar fi „pierdut“ cererea, dar s-a rezolvat printr-un subcontract. „Nu a lipsit avizul, a fost o perioadă de final de an, colegii mei au înregistrat cererea la DSV, undeva această cerere s-a pierdut, nu ştiu cum, iar timp de o zi am avut, într-adevăr, suspendată activitatea, însă am avut un plan de back-up şi am activat legal într-un subcontract“, a precizat directorul comercial.

GdS a scris, în mai multe rânduri, despre reclamaţii ale pacienţilor legate de mâncare şi a discutat şi cu conducerea spitalului despre această situaţie. Schimbarea furnizorului de hrană a avut loc în perioada în care era manager Eugen Georgescu. Spitalul a solicitat servicii de catering, excluzând, astfel, fostul furnizor. După ce a fost scos din joc, Elcomex a sigilat blocul alimentar din incinta spitalului, unde spune că a investit milioane de lei fără a fi despăgubit.

Numărul porţiilor de mâncare a scăzut la jumătate după pandemie

Ca urmare a pandemiei, care a dus la reducerea internărilor cu până la 80% în spitale, numărul de porţii pregătite pentru pacienţii de la SJU Craiova a scăzut la jumătate. „Livrăm cam 500 porţii în această perioadă. Pregăteam 1000 înainte“, au spus cei de la Ansamble Catering.

Aceştia spun că s-au adaptat cerinţelor spitalului, au modificat meniul în funcţie de preferinţele pacienţilor şi că sunt deschişi la aceste solicitări: „Iniţial am livrat doar porţii fără sare. Spitalul ne-a cerut ulterior şi cu, şi fără sare. Tot în urma cererii SJU, am făcut unele modificări de meniu. De exemplu, un meniu de orez cu spanac, care merge foarte bine la Fundeni, aici nu a fost adaptat pe gustul celor din Craiova. Atunci am înlocuit, cu acordul spitalului. La fel, borşul de sfeclă. De fiecare dată când cer o înlocuire de produs, acest lucru se întâmplă“, spune Daniela Corbu.

Compania furnizează hrană şi Spitalului Clinic „Fundeni“ din Bucureşti, dar şi unor operatori economici privaţi din Capitală, Cluj, Timişoara, Satu Mare, Iaşi, către o unitate de învăţământ şi instituţii publice.

În Craiova, Ansamble a intrat pe piaţă odată cu contractul cu SJU Craiova.