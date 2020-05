Epopeea hranei de la SJU Craiova: Reclamații, comisii și fugă de responsabilitate

Reclamațiile privind calitatea hranei de la Spitalului Județean de Urgență (SJU) Craiova continuă să curgă. Nici situația problematică a felului în care a fost contractat serviciul de hrană nu pare aproape de un final.

Fosta conducere a atribuit contractul prin negociere directă, în luna decembrie, unei firme de catering. Dar a avut loc și o licitație pentru furnizarea de hrană pentru o perioadă de 4 ani. Conform unei hotărâri a Curții de Apel, oferta declarată câștigătoare trebuie reevaluată, precizează managerul interimar Teodor Sas. Dar comisia care trebuia să reevalueze oferta a amânat luarea unei decizii de șapte ori până acum.

Atribuire directă a contractului pentru hrană

Din luna ianuarie, pacienții de la SJU Craiova primesc mâncarea la caserolă. Fostul manager, Eugen Georgescu, a luat decizia de a contracta un serviciu de catering. Firma căreia i-a fost atribuit serviciul de catering prin negociere directă, SC Ansamble Catering SRL, livrează mâncarea gata preparată în loc să o pregătească în blocul alimentar al unității medicale. Nici nu ar fi putut face acest lucru, pentru că blocul alimentar a fost sigilat de fostul furnizor, SC Elcomex SRL, după ce a investit în acesta propriii bani, 4 milioane de lei, și nu a fost despăgubit de spital.

Decizia conducerii spitalului de a scoate la licitație după ani buni serviciul de livrare a hranei pentru pacienți și medicii care fac gărzi a fost luată încă de la finalul anului 2018. Conducerea SJU Craiova a scos atunci la licitație serviciul de furnizare a hranei, după ce contractul firmei a fost prelungit de două ori. Fostul manager spunea că nu se pot încheia la nesfârșit acte adiționale pentru prelungirea contractului Elcomex. Dar încă de atunci, unitatea medicală căuta un furnizor de servicii de catering, ceea ce scotea din joc SC Elcomex SRL la licitații, pentru că firma pregătea mâncarea în blocul alimentar al spitalului.

„Pe parcursul anului 2019 s-au făcut trei licitații deschise, două au fost anulate, pentru că nu s-a prezentat nimeni, iar la ultima sunt două firme, actuala firmă și încă una”, anunța fostul manager, Eugen Georgescu, în luna noiembrie 2019. Acesta spunea că Elcomex face presiuni să rămână furnizorul de hrană al spitalului.

Comisia de reevaluare a ofertelor a amânat de 7 ori o decizie

În cele din urmă, firma Ansamble Catering a obținut contractul în urma unei negocieri directe. Însă există și o licitație contestată la Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). „Există o hotărâre a Curții de Apel care obligă comisia care a evaluat oferta în luna decembrie, întrucât a fost contestată la CNSC, să reevalueze oferta”, precizează Teodor Sas, actualul manager interimar al SJU Craiova. Numai că decizia comisiei a fost amânată de șapte ori până acum.

Termenul de reevaluare a fost depășit. „Contestația este la licitația pentru 4 ani, pentru că a fost și o licitație. Cei din comisie s-au întrunit până acum de 6-7 ori și încă nu au luat o hotărâre. Au fost băgați inclusiv în comisia de disciplină, săptămâna aceasta vor fi anchetați”, a declarat, pentru GdS, Teodor Sas.

„Cu contractul și atribuirea nu am ce face, este o negociere directă, făcută în luna decembrie, de altă conducere. Nu știu care au fost bazele legale ale întocmirii sale”, spune managerul. Acesta a organizat, între timp, mai multe comisii și spune că se caută soluții pentru clarificarea problemei furnizorului de hrană, care persistă de atâta timp.

Mâncare la caserolă

În luna ianuarie, SC Ansamble Catering SRL a preluat serviciul de furnizare a hranei de la SJU în trombă, stârnind un adevărat scandal după ce s-a aflat că nu avea autorizație sanitar-veterinară.

Au urmat mai multe sesizări legate de mâncarea ajunsă rece, uneori alterată, și foarte târziu la pacienți. Unii dintre aceștia se plângeau că masa de prânz a ajuns și la ora 16:00, iar cina, chiar și la 22:00.

Neavând opțiunea de a prepara sau încălzi mâncarea în incinta unității medicale, era practic imposibil ca toate porţiile care trebuie livrate zilnic să păstreze temperatura optimă prevăzută de lege. Numărul estimativ menţionat în caietul de sarcini a fost de 850-1000 porţii/zi. Temperatura de servire ar trebui să fie de minim 60 grade Celsius pentru mâncărurile calde, conform Art. 37 litera c) din Ordinul Nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor. În perioada de iarnă, cu temperaturi scăzute, această prevedere era cu atât mai greu de respectat.

Comisii și declinări de responsabilitate

Nu doar comisia de reevaluare a ofertei din cadrul licitației contestate și-a declinat responsabilitatea în această nesfârșită epopee. Managerul actual spune că a desemnat o asistentă medicală să verifice calitatea hranei și cadrul medical a refuzat dispoziția. Și aceasta a ajuns la comisia de disciplină.

Teodor Sas adaugă că există o comisie de control al calității hranei, care a făcut verificări periodice și nu a constatat, la momentul verificărilor, nereguli, dar că acestea, incontestabil, există. „Au fost mai multe sesizări legate de hrană. Am avut și o sesizare cu pâinea mucegăită, am discutat cu firma să ia măsuri. Am dat o dispoziție pentru elaborarea unei proceduri interne privind recepționarea hranei, ca urmare a sesizărilor, pentru a verifica dacă se respectă condițiile prevăzute privind temperatura, calitatea, diversificare. Există o procedură internă, dar este în curs de îmbunătățire. E clar că trebuie amendamente din moment ce apar reclamații”, spune acesta.

Managerul ia în calcul sesizarea Curții de Conturi

Problema serviciului de hrană este complexă și trenează de multă vreme, admite actuala conducere.

„Au fost și anul trecut niște acte adiționale, sunt multe lucruri de verificat. Este complexă problema. Am luat toate măsurile care țin de mine. Având în vedere toată situația, voi sesiza și Curtea de Conturi să verifice tot ce s-a întâmplat și să dea o soluție. Trebuie să fie odată liniște. Trenează de mult timp această problemă cu hrana și trebuie găsită o rezolvare, pentru că oamenii sunt cei care au de suferit. Subiectul va fi dezbătut și în Comitetul Director, ca să fie propuse mai multe soluții”, a declarat Sas pentru GdS.