Prințul Harry a vorbit în Australia despre sănătatea mintală și rolul taților

Prințul Harry a vorbit deschis despre experiența sa de tată și despre modul în care noile generații de părinți încearcă să ofere copiilor o educație mai bună decât cea pe care au primit-o ei.

Aflat într-o vizită în Australia, Ducele de Sussex a participat la lansarea unui raport privind sănătatea mintală a taților cu copii mici, realizat de organizația caritabilă Movember.

Harry: „Copiii noștri sunt îmbunătățirile noastre”

În cadrul evenimentului desfășurat la Melbourne, Harry a vorbit despre felul în care societatea s-a schimbat și despre cum parentingul evoluează de la o generație la alta.

„Lumea din jurul nostru s-a schimbat masiv, așa că nu există o versiune a modului în care creșterea copiilor va fi la fel cum am experimentat-o”, a spus Prințul Harry.

Ducele de Sussex a explicat că vede copiii ca pe o „îmbunătățire” a generației părinților.

„Copiii noștri sunt îmbunătățirile noastre. Chiar dacă ai avut cea mai bună educație din lume, există întotdeauna loc de îmbunătățiri”, a declarat acesta.

Harry a făcut referiri și la propria copilărie și la relația cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, subliniind că fiecare generație încearcă să ofere mai mult decât a primit.

Apel pentru sănătatea mintală a taților

Prințul Harry a reiterat importanța ca tații să vorbească despre dificultățile emoționale și să ceară ajutor atunci când au nevoie.

„Ridicarea mâinii și recunoașterea faptului că ai nevoie de ajutor a fost văzută mult timp ca o slăbiciune. Eu cred că este exact opusul”, a spus el.

Ducele a explicat că, în cazul său, faptul că vorbește despre problemele personale îi oferă puterea de a-i încuraja și pe alții să facă același lucru.

Un studiu Movember arată că mulți tați se simt singuri

Potrivit unui raport realizat de organizația Movember, unul din cinci tați se simte extrem de izolat după nașterea unui copil.

De asemenea, trei din cinci tați spun că nimeni nu i-a întrebat cum se simt în primul an după venirea pe lume a copilului.

Raportul mai arată că aproximativ 70% dintre bărbații intervievați nu își doresc să devină tați exact așa cum au fost propriii lor părinți.

Vizită în Australia, sport și întâlniri oficiale

În timpul vizitei sale, Harry a participat și la activități sportive alături de jucătorii echipei de fotbal australian Western Bulldogs.

Ulterior, el a mers la Canberra, unde a participat la o ceremonie tradițională la Memorialul de Război din Australia, potrivit BBC.

Prințul Harry a depus o coroană de flori la memorialul dedicat militarilor aborigeni și locuitorilor din Strâmtoarea Torres.

Soția sa, Meghan Markle, nu a participat la evenimentele publice din acea zi, însă surse apropiate spun că explorează posibilitatea extinderii brandului său de lifestyle, As Ever, pe piața australiană.

Citește și: