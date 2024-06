(VIDEO) Kevin Spacey spune că a fost „prea la îndemână” în trecut

Actorul Kevin Spacey s-a descris ca fiind „prea la îndemână” în trecut, într-un nou interviu.



Vorbind cu Piers Morgan, bărbatul de 64 de ani a recunoscut că a „împins granițele” cu referire la acuzațiile de comportament inadecvat care i-au oprit cariera în 2017.

Anul trecut, actorul a fost găsit nevinovat de toate acuzațiile de agresiune sexuală împotriva a patru bărbați între 2001 și 2013, după un proces la Londra, iar în 2022 un tribunal american a respins un proces pentru agresiune sexuală împotriva sa.

Spacey este implicat în prezent într-un proces civil pentru o acuzație, pe care o neagă, că ar fi agresat sexual un bărbat în 2008.

Spacey a spus că locuința lui din Baltimore este executată și vândută la licitație, deoarece nu își permite să plătească „multe milioane” pe care le datorează în facturi legale.

Interviul, difuzat pe canalul YouTube Uncensored Piers Morgan, a prezentat o discuție directă despre modul în care Spacey își vede comportamentul din trecut.

Spacey și-a explicat comportamentul

Când i s-a cerut să clarifice ce vrea să spună prin „împingerea granițelor”, dublu câștigător al Oscarului a spus: „A fi prea deștept. A atinge pe cineva sexual într-un mod pe care nu știam la momentul respectiv că nu și-l dorea”.

Presat de potențialul ca acest comportament să fie criminal, Spacey a spus că „a fost blând cu oamenii” și că nu ar folosi cuvântul „bâjbâi” pentru a-și descrie acțiunile.

„Vrei să fii blând. Vrei să vezi dacă vor răspunde pozitiv”, a adăugat el.

Morgan l-a întrebat: „Ați spune că toate acestea au fost consensuale sau a fost o încercare de seducție, că, dacă a fost respins, prin definiție devine, cred că nu consimțit, că dacă sunteți înțelept, dacă bâjbâi oameni și nu vor să o facă…”

La care Spacey a răspuns: „… atunci ar trebui să vă anunțe că nu vor să o facă, astfel încât să puteți înțelege că nu este consensuală și să vă opriți.”

Întrebat dacă ar putea înțelege că un tânăr actor s-ar putea îngrijora că cineva cu influența lui le-ar putea deteriora cariera dacă i-ar respinge avansurile, Spacey a spus: „Da”.

Actorul a spus că este gata să „și asume responsabilitatea” pentru unele dintre acțiunile sale din trecut, pe care le descrie drept „comportament rău, rău, rău”.

Dar el a mai spus că „o mulțime de oameni” au făcut afirmații false împotriva lui.

Noi acuzații lansate împotriva lui Spacey

În mai, Spacey a negat noi acuzații împotriva lui care au fost difuzate în documentarul de la Channel 4 Spacey Unmasked.

Actorii Ruari Cannon și Danny De Lillo au pretins ambii un comportament nepotrivit al lui Spacey în documentar.

Cannon a susținut că Spacey l-a atins în mod nepotrivit în public la o seară de presă pentru o producție de teatru Old Vic în 2013.

Stone a spus: „Abia aștept să-l văd pe Kevin înapoi la muncă

Spacey a spus că acuzația a fost „ridicolă și nu s-a întâmplat niciodată”. După difuzarea documentarului, un grup de vedete de la Hollywood, inclusiv Sharon Stone, Stephen Fry și Liam Neeson, au cerut ca lui Spacey să i se permită să revină la actorie.

Vorbind pentru Telegraph, Stone a spus: „Abia aștept să-l văd pe Kevin înapoi la muncă. Este un geniu”.

Spacey a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru American Beauty în 2000 și pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru The Usual Suspects în 1995.

Spacey a fost concediat

A fost și director artistic la Old Vic Theatre din Londra între 2004 și 2015, potrivit BBC.

Într-o declarație, Old Vic a declarat că a efectuat o investigație în 2017 cu privire la presupusa conduită inadecvată a lui Spacey la teatru între 2005 și 2013. A spus că nu există „nicio constatare de fapt” cu privire la presupusa abatere a actorului și nicio dovadă a faptului că plângeri formale împotriva lui.

Spacey a fost concediat în timp ce filma serialul Netflix House of Cards, după ce primele acuzații împotriva lui au apărut în 2017.

Scenele sale din filmul lui Ridley Scott, care urma să apară la acel moment, Toți banii din lume, au fost șterse și refilmate cu actorul canadian Christopher Plummer.

