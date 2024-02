(VIDEO) Rapperul Killer Mike a fost arestat la gala Premiilor Grammy după ce a câştigat trei premii

Rapperul Killer Mike a fost arestat de poliţie în marja premiilor Grammy duminică, imediat după ce a câştigat trei premii la acest echivalent muzical al premiilor Oscar.

Într-un videoclip postat de site-ul comercial The Hollywood Reporter, Mike a fost escortat cu cătușe de poliția din Los Angeles la Crypto.com Arena.

Purtătorul de cuvânt al poliției, ofițerul Mike Lopez a spus că Mike a fost reținut ca urmare a unei altercații în interiorul arenei în jurul orei 4 p.m.

Killer Mike, de 48 de ani, a câştigat trei gramofoane, printre care „cel mai bun album rap” pentru „Michael”, la preceremonia de duminică după-amiază. La această ceremonie multe trofee sunt înmânate înainte de evenimentul principal.

Cântecul este după o poveste reală

„Am încercat în mod conştient să fac cel mai bun album din lume”, a declarat el presei după victoria sa, potrivit AP News.

Cu acest disc, el a vrut „să spună povestea unui tânăr de culoare care a crescut în partea de vest a oraşului Atlanta, pentru ca lumea să vadă că povestea noastră nu este una de victimizare şi înfrângere, ci că putem câştiga, prospera şi prospera”, a adăugat el.

„La 20 de ani, am crezut că era grozav să fii traficant de droguri”, a spus el. „La 40 de ani, am început să trăiesc cu regretele și cu lucrurile pe care le-am făcut. La 45 de ani, am început să rap despre asta. La 48 de ani, sunt aici ca un om plin de empatie și simpatie pentru lucrurile pe care le-am făcut.”

