Shakira a ajuns la un acord cu autoritățile fiscale pentru a evita un proces de fraudă fiscală

Vedeta columbiană Shakira a ajuns luni la o înţelegere cu procurorii pentru a evita un proces în Barcelona pentru acuzaţiile de neplată a 14,5 milioane de euro (15,7 milioane de dolari). Suma reprezintă impozitul pe venit din Spania între 2012 şi 2014, relatează Reuters.

Ca parte a înţelegerii, ea a acceptat acuzaţiile şi o amendă de 50% din suma datorată, adică mai mult de 7,3 milioane de euro.

Cântăreaţa a acceptat o altă amendă de 438.000 de euro pentru a evita o pedeapsă cu trei ani de închisoare, a declarat judecătorul în timpul unei audieri iniţiale.

„Recunoaşteţi faptele şi vă conformaţi cu noile sancţiuni care au fost solicitate?”, a întrebat judecătorul Jose Manuel del Amo Sanchez. „Da”, a răspuns Shakira.

#Shakira with her lawyers arriving at the Audiencia Nacional. pic.twitter.com/ZgrLFPN2UP