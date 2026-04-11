Cel mai înalt zgârie-nori nelocuit din lume e aproape gata. Câți ani sunt de când au demarat lucrările

Cel mai înalt zgârie-nori nelocuit din lume, Goldin Finance 117, care se construiește în China de 18 ani, este aproape gata, informează Newsweek. Clădirea va avea 596 de metri înălțime.

Goldin Finance 117 se află în orașul Tianjin din China și este în prezent cea mai mare clădire neocupată din lume, conform Cărții Recordurilor.

La finele lunii martie, constructorii au început instalarea pe vârful clădirii, a unei coroane în formă de diamant, cu o greutate de 7,6 tone, conform presei chineze.

Ridicarea acestei structuri din oțel la acea înălțime e considerată o etapă majoră în finalizarea construcției, conform agenției de stat chineze Xinhua.

Lucrările de construcţie la cel mai înalt zgârie-nori abandonat din lume au fost reluate anul trecut, după ce se aflase în conservare din 2015.

China continuă să domine construcţiile de zgârie-nori la nivel global. Din cele 133 de clădiri de peste 200 de metri înălţime construite în întreaga lume anul trecut, 91 au fost ridicate în China. În ultimii 10 ani, alte două clădiri din China au depăşit ca înălţime Goldin Finance117, deci la finalizarea lucrărilor clădirea abandonată va fi a treia cea mai înaltă din ţară şi a şasea la nivel mondial.

