S-a lansat primul tren panoramic de noapte din care vezi aurora boreală! Cât costă biletul

Norvegia a lansat primul tren panoramic de noapte din lume conceput special pentru ca pasagerii să poată admira aurora boreală direct din vagoane, fără să fie nevoie să coboare în frigul Arctic. Această inițiativă face parte din eforturile țării de a inova în turismul de iarnă și de a atrage pasionații de natură în sezonul rece.

Trenul, denumit Northern Lights Train sau Midnight Aurora Route, circulă sezonier în perioada octombrie – martie, când nopțile în nordul Norvegiei sunt cele mai lungi și oferă cele mai mari șanse de a vedea luminile nordice.

Pe unde circulă trenul panoramic din care vezi aurora boreală

Călătoria începe la Gara din Narvik, un oraș situat nord de Cercul Arctic, și urmează traseul fermecător al liniei Ofoten, trecând prin munți acoperiți de zăpadă și fiorduri spectaculare. Pe parcurs, trenul face opriri la stații izolate precum Bjørnfjell și Katterat, unde călătorii pot coborî pentru scurte pauze, pot savura băuturi calde lângă focuri de tabără și pot asculta povestiri locale despre regiune, sub cerul arctic, punctează Antena3CNN.

Interiorul vagoanelor este conceput pentru confort în timpul frigului extrem, cu iluminare redusă pentru a minimiza reflexiile pe geamuri și cu scaune rabatabile care permit privirea neîntreruptă a cerului. Ghidajul în limba engleză, sfaturile de fotografie și informațiile despre știința aurorei boreale îmbogățesc experiența.

Serviciul a fost lansat în decembrie 2025, marcând o premieră în turismul feroviar arctic cu acest tip de tren panoramic dedicat observării luminilor nordice.

Cât costă un bilet de tren

Prețul pentru această experiență feroviară tematică este în jur de 130 de euro pe persoană pentru o călătorie dus-întors.

Costul include biletul de tren, ghid, gustările și băuturile calde, și pauzele la stații pentru a urmări luminile nordice în aer liber.

