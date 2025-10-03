Chec cu dovleac și nuci

Ingrediente: 2 ouă mari, 300 g făină tip 000, 1 linguriță scorțișoară, ½ linguriță ghimbir uscat măcinat, ½ linguriță nucșoară măcinată, 1 praf de copt, ½ linguriță bicarbonat de sodiu, ½ linguriță sare, 100 g zahăr alb, 100 g zahăr brun (poate fi inlocuit cu zahar alb), 100 g iaurt grecesc la temperatura camerei, 120 ml ulei, 300 g piure dovleac

Mod de preparare:

Coaceți la 180℃ un dovleac mare tăiat în două sau în patru, în functie de mărime.

Lăsați la răcit, apoi îl faceți piure cu ajutorul unui blender. Dacă nu aveți blender, pasați dovleacul cu ajutorul unei furculițe.

Într-un bol mare amestecați făina, sarea, praful de copt, bicarbonatul de sodiu și aromele, mai putin coaja de portocala.

În alt bol amestecați cu un tel dovleacul, ouăle, zahărul, uleiul, iaurtul si coaja de portocală.

Adăugați amestecul lichid peste faină si omogenizați. La final, încorporați nucile prăjite. Decorați cu nuci, migdale sau seminte de dovleac, după preferință.

Coaceți checul în cuptorul preincalzit la 180℃, aproximativ 45-50 de minute sau până capătă culoare aurie.

sursa: The Lemon Flavout