Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte duminică 70 de ani. De ziua sa, suveranul pontif a primit un tort adus de noul reprezentant al SUA la Vatican, Brian Burch.

Brian Burch a adus un tort de ciocolată de la Portillo’s, un popular lanţ de restaurante din Chicago, pentru a sărbători prima zi de naştere a papei născut în SUA în calitate de şef al Bisericii Catolice, potrivit Reuters.

Burch i-a spus papei: „Portillo’s ţi l-a trimis”, într-un videoclip care detaliază interacţiunea lor. Leon a răspuns: „Şi tu l-ai adus”. Burch era cunoscut anterior pentru criticile sale deschise la adresa regretatului papă Francisc, care a primit cu braţele deschise comunitatea LGBTQ+ în biserică.

Cu toate acestea, în ciuda remarcilor sale anterioare împotriva fostului lider catolic, Burch a declarat public că va folosi noul său rol pentru a repara relaţia dintre americani şi liderii religioşi din Vatican. El a fost primit la Vatican alături de soţia sa, Sara, şi cei nouă copii ai săi.

Cine este Papa Leon

Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales papă, membru al şapte dicastere – echivalentul ministerelor – la Vatican.

Robert Francis Prevost deţinea conducerea puternicului Dicaster al Episcopilor, ceea ce a făcut din el un consilier foarte ascultat al predecesorului său în numirea prelaţilor, notează StirileProTV.

Francisc îl aprecia în mod special pe acest bărbat, catalogat adesea drept discret şi rezervat, care s-a cufundat ani de zile în „periferii”, aceste teritorii îndepărtate sau neglijate de Biserică.

Originar din Chicago, monseniorul Prevost a petrecut 20 de ani în Peru, unde a făcut operă de misionar şi a devenit arhiepiscop-episcop emerit la Chiclayo, în nordul ţării, căreia i-a transmis un gând în spaniolă.

