Prăjitura cu prune de post



Ingrediente: Pentru aluat: 1 pachet de margarină, 15 linguri de făină, 7 linguri de apă, 1 praf de copt stins cu puțin oțet, coajă rasă de lămâie, 5 linguri de zahăr tos

Pentru umplutura: 1 kg prune foarte coapte, 250 g gris, 10 linguri de zahăr tos

Mod de preparare:

Margarina ținută dinainte la temperatura camerei se amestecă bine cu restul ingredientelor. Se obține un aluat elastic care se lasă la rece.

Prunele se spală, se scot sâmburii si se trec prin robot, împreună cu zahărul. Se încorporează grisul. Amestecul este lichid, dar se va întări la copt.

Scoatem aluatul de la frigider, îl împărțim în două părți inegale (1/4 pentru decor, 3/4 pentru foaia de la baza prăjiturii).

Întindem foaia și o asezăm în tava unsă cu putin ulei.

Adăugam umplutura și nivelam.

Restul de aluat se întinde, se decupează fâșii sau diferite forme, care se așază peste umplutură în tavă.

Se coace 30-40 minute la temperatura moderat, până se rumenește aluatul de deasupra.

Se presară cu zahăr pudră înainte de servire.

(Sursa: Bucataras.ro)