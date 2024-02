Un bărbat din Germania, milionar, trăiește cu mâncarea găsită în tomberoane

Un bărbat din Germania, în vârstă de 80 de ani, este, cu siguranță, cel mai chibzuit milionar din lume. Acesta mănâncă și îmbracă tot ce găsește prin tomberoane, în ciuda faptului că are mai multe proprietăți care valorează milioane de euro.

Heinz B., pensionar din Darmstadt, sud-vestul Germaniei, arată ca un om al străzii, însă, în cazul lui, aparențele sunt extrem de înșelătoare. Chiar anul acesta a retras din cont 700.000 de euro pentru a cumpăra o casă nouă, a zecea pe care o deține. După tranzacție a mai rămas în cont cu 100.000 de euro, pe care i-a transferat într-un depozit la termen pentru dobândă.

A adunat de-a lungul vieții o avere de invidiat

Octogenarul a adunat de-a lungul vieții o avere de invidiat și la vârsta pe care o are încă face tranzacții care să i-a sporească. Deși se pricepe să facă bani, spune că a fost cumpătat toată viața și că se descurcă foarte bine și fără bani. Este mai mult decât fericit că trăiește cu mâncarea găsită în tomberoane și adună tot felul de lucruri pe care alții le aruncă. „Poate că mai cumpăr niște ulei pentru prăjit sau ceva de genul acesta, dacă se epuizează, dar găsesc cea mai mare parte a alimentelor la gunoi”, a declarat Heinz pentru Bild.

„Oamenii sunt risipitori și aruncă atât de mult încât ai putea hrăni o întreagă familie. De exemplu, oamenii cumpără un pachet de cârnați, mănâncă unul și apoi pur și simplu aruncă restul la gunoi.”

Presa din Germania l-a descoperit pe Heinz în 2021

Presa din Germania l-a descoperit pe Heinz în 2021. Atunci deținea 7 case și 2 apartamente și avea în cont în jur de 500.000. Dar între timp a mai economisit ceva. Astfel că tocmai ce a investit 700.000 de euro într-o altă casă. Toate proprietățile se află în zona în care locuiește, ca să poată ajunge la ele cu bicicleta, în cazul în care este nevoie de reparații. Nu vrea să plătească pe nimeni să le facă dacă este ceva la care se pricepe.

Heinz a fost inginer electronist și are o pensie lunară totală de 3.800 de euro

„Meșterii cer 55 de euro pe jumătate de oră de reparații”, a spus Heinz B., care a mai precizat că majoritatea caselor sale nici măcar nu sunt închiriate, întrucât chiria nu ar acoperi costurile de întreținere. În plus, oricum nu mai are nevoie de bani în plus. Heinz a fost inginer electronist și are o pensie lunară totală de 3.800 de euro. Cea mai mare parte din sumă rămâne în bancă, pentru că are cheltuieli minime. Spune că dă în jur de 5 euro pe alimente pe care nu le găsește la tomberoane, cum ar fi uleiul, și mai plătește internetul de care se folosește. Telefon mobil nu are, pentru că, spune el, ar cheltui aiurea 10 euro pe lună.

Se plimbă cu bicicleta zilnic prin Daarmstadt și salvează orice lucru pe care l-ar putea folosi

Heinz își petrece cea mai mare parte a timpului adunând lucruri pe care alți oameni le aruncă. Se plimbă cu bicicleta zilnic prin Daarmstadt și salvează orice lucru pe care l-ar putea folosi. În cazul în care ceva îi prisosește, oferă acel obiect unui vecin, în schimbul alimentelor de care acesta nu mai are nevoie. Bizar este că Heinz nu are copii și nici rude apropiate și nu știe cui să-i lase averea după moartea lui. Spune că are niște veri îndepărtați, dar că aceștia nu-și permit să plătească impozitul pe moștenire. El a mai spus pentru Bild că se gândește să lase chiriașilor unele dintre proprietăți.

