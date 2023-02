A murit legendarul compozitor de muzică pop Burt Bacharach

Burt Bacharach, legendarul compozitor american al hiturilor „I Say a Little Prayer” şi „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, a murit la vârsta de 94 de ani, a anunţat joi presa americană, conform Agerpres.

Burt Bacharach a fost unul dintre colaboratorii preferaţi ai lui Dionne Warwick şi a lucrat, de asemenea, cu Tom Jones, Aretha Franklin, The Beatles şi Elvis Costello. Compozitorul a murit din cauze naturale în locuinţa sa din Los Angeles, înconjurat de familie, a declarat agentul său.

Pianist de jazz pasionat, născut la 12 mai 1928 în Kansas City (Missouri), Burt Bacharach a studiat arta compoziţiei în mai multe universităţi americane.

După ce a lucrat pentru turneele celebrei Marlene Dietrich, l-a întâlnit în 1957 pe textierul Hal David, cu care a format un duo mitic. Între 1962 şi 1968, cei doi au avut împreună 15 melodii în Top 40 american. Bacharach şi David au cucerit şi inima Hollywood-ului, câştigând două premii Oscar în 1970 pentru coloana sonoră a filmului „Butch Cassidy and the Sundance Kid” şi pentru melodia sa originală „Raindrops Keep Fallin’ on My Head”.

Bacharach a fost descris de scriitorul William Farina ca „un compozitor al cărui nume venerabil poate fi asociat cu aproape orice alt artist muzical proeminent al epocii sale”. El a influențat mișcări muzicale de mai târziu, cum ar fi pop de cameră și Shibuya-kei. În 2015, revista Rolling Stone i-a clasat pe Bacharach și David pe locul 32 pe lista celor mai mari 100 de compozitori ai tuturor timpurilor. În 2012, ceei doi au primit Premiul Gershwin al Bibliotecii Congresului pentru cântec popular, fiind prima dată când premiul a fost acordat unei echipe de compozitori.

Burt Bacharach a câştigat şi un al treilea Oscar în 1982. De-a lungul carierei sale, Bacharach, care a compus peste 500 de melodii, interpretate de peste 1.200 de cântăreţi, a fost recompensat şi cu şase premii Grammy.

Melodiile sale au lăsat o amprentă de neşters asupra industriei muzicale, influenţând artişti precum Noel Gallagher, liderul trupei Oasis, şi Brian Wilson.