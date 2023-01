(VIDEO) Spike a lansat o piesă specială pentru Taximetrişti

Spike a lansat o piesă specială pentru Taximetrişti , comedia despre viața de noapte din București regizată de Bogdan Theodor Olteanu.

Personajele din „Taximetriști”, comedia despre viața de noapte din București văzută de doi taximetriști, Liviu (Rolando Matsangos) și Lică (Alexandru Ion), ce iau parte la o serie de evenimente pline de umor și răsturnări de situație, apar într-un videoclip lansat de rapperul Spike pentru o piesă cu același titlu, scrisă special pentru coloana sonoră a filmului regizat de Bogdan Theodor Olteanu.

„Tot timpul am fost îndrăgostit de cinematografie. Am un background în post-producție video și totodată am filmat timp de opt ani videoclipuri pentru aproape toate numele din industria muzicală. M-am lăsat de asta acum ceva timp să mă ocup de muzică. E foarte fain că muzica m-a dus în lumea de care îmi era dor și pe care nu credeam că o mai întâlnesc.”, povestește Spike.

Pentru filmările la clip, Spike (Paul Mărăcine) a mers, pentru prima dată, într-un taxi pe o platformă: „Taxiul era pe o platformă. Am filmat aproape 30 minute. Și după aceea, a durat cam o oră să ne întoarcem. Am întrebat de ce nu filmăm în continuare dacă tot ne plimbăm de nebuni. Răspunsul a fost foarte simplu – „Paul … afară e frig și oamenii de pe platformă au înghețat”. A fost primul taxi fără șofer cu care am mers în viața asta.”

Premiera filmului pe 18 ianuarie

Din 18 ianuarie, publicul din 14 orașe e invitat să participe la proiecțiile speciale cu o parte din echipa filmului. Evenimentele vor avea loc la:

Oradea (Cinema Palace, Lotus Center, 18 ianuarie, de la 18:30),

(Cinema Palace, Lotus Center, 18 ianuarie, de la 18:30), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius Mall, 19 ianuarie, de la 18:30),

(Cinema City Iulius Mall, 19 ianuarie, de la 18:30), Brașov (Cinema City AFI Brașov, 20 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City AFI Brașov, 20 ianuarie, de la 19:00), Sibiu (Cineplexx Shopping City Sibiu, 21 ianuarie, de la 18:30),

(Cineplexx Shopping City Sibiu, 21 ianuarie, de la 18:30), Timișoara (Cinema City Iulius Mall, 22 ianuarie de la 19:45),

(Cinema City Iulius Mall, 22 ianuarie de la 19:45), Craiova (Inspire Cinema VIP, Electroputere Parc, 23 ianuarie, de la 18:30),

(Inspire Cinema VIP, Electroputere Parc, 23 ianuarie, de la 18:30), Pitești (Cinema Trivale, Trivale Shopping Center, 24 ianuarie, de la 18:30),

(Cinema Trivale, Trivale Shopping Center, 24 ianuarie, de la 18:30), Constanța (Cinema City in City Park Mall, 25 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City in City Park Mall, 25 ianuarie, de la 19:00), Brăila (Cinema City, Brăila Mall, 26 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City, Brăila Mall, 26 ianuarie, de la 19:00), Galați (Cinema City, Shopping City Galați, 26 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City, Shopping City Galați, 26 ianuarie, de la 19:00), Iași (Cinema City Iulius Mall, 27 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City Iulius Mall, 27 ianuarie, de la 19:00), Piatra-Neamț (Cinema Mon Amour, 28 ianuarie, de la 18:30),

(Cinema Mon Amour, 28 ianuarie, de la 18:30), Bacău (Cinema City, Arena Mall, 29 ianuarie, de la 19:00),

(Cinema City, Arena Mall, 29 ianuarie, de la 19:00), Focșani (Happy Cinema, Focșani Mall, 30 ianuarie, de la 18:30).

O noapte nebună, zeci de povești, un singur București. Din 20 ianuarie, Taximetriști vine în 83 de cinematografe din 48 de orașe, distribuit de Forum Film România.