Scandal la Drăgășani: Bradul de Crăciun din centrul orașului fusese tăiat de pe un mormânt

Familia care plantase arborele acum 25 de ani în memoria tatălui lor a fost șocată să-l vadă împodobit în târgul de Crăciun din centrul orașului Drăgășani. Primarul a recunoscut ulterior greșeala și a cerut scuze.

Bradul de Crăciun amplasat în centrul orașului Drăgășani, județul Vâlcea, fusese inițial plantat în cimitirul administrat de primărie, pe mormântul unui localnic decedat, de familia Dumitrașcu, acum 25 de ani. Descoperirea că arborele fusese tăiat și mutat în centrul orașului a fost făcută în Ajunul Crăciunului.

Familia a identificat arborele de 8–9 metri comparând forma, circumferința și specia copacului, confirmând că era cel plantat pe mormânt.

Explicații contradictorii și recunoaștere târzie

Inițial, administrația cimitirului a susținut că bradul reprezenta un pericol. Primăria a afirmat public că arborele provine din curtea Administrației Domeniului Public (ADP), iar ulterior a fost tăiat un alt copac pentru a susține această variantă.

Familia nu a fost convinsă și a prezentat dovezi fotografice, iar discuțiile cu angajații primăriei au dus în cele din urmă la recunoașterea situației reale.

Reacția primarului

Primarul Costinel Stoica a declarat că nu a cunoscut proveniența reală a bradului și că a fost indus în eroare de angajați.

„Am rămas șocat. Un astfel de incident poate distruge munca de un an. Am fost băgat într-o situație extrem de neplăcută de oameni care ar fi trebuit să fie corecți”, a spus edilul.

După întâlnirea cu familia Dumitrașcu și verificările suplimentare, primarul și-a cerut scuze personal și a anunțat declanșarea unei anchete disciplinare.

