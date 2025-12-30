Sala de Sport Boromir, inaugurată oficial la Râmnicu Vâlcea

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a inaugurat ieri, Sala de Sport Boromir, o investiție realizată prin reabilitarea și modernizarea fostei săli de sport școlare a Liceului „Oltchim”, situată pe bulevardul Nicolae Bălcescu.

Denumirea noii structuri sportive a fost aprobată de Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, prin HCL nr. 383, adoptată în ultima ședință a acestui an. Decizia a avut la bază mai multe argumente, printre care implicarea Grupului Boromir în susținerea proiectelor dedicate tinerilor, educației și sportului, colaborarea constantă cu instituțiile publice și impactul economic pozitiv al companiei asupra comunității locale.

1 de 5

Cu prilejul inaugurării, primarul Mircia Gutău a anunțat că Sala de Sport Boromir va intra în administrarea Sport Club Municipal, măsură care va contribui la degrevarea Sălii Sporturilor „Traian”. Aproximativ 300 de copii care practică handbal sau mini-fotbal își vor putea desfășura antrenamentele în noile condiții moderne oferite de această bază sportivă.

Investiția a inclus și amenajarea unei parcări cu 40 de locuri în fața sălii de sport. Împreună cu celelalte spații de parcare existente în curtea filialei locale a Universității Politehnica București, aceasta va deservi atât locuitorii din zonă, cât și persoanele care frecventează unitățile comerciale sau educaționale din apropiere.

Prin inaugurarea Sălii de Sport Boromir, administrația locală face un nou pas în dezvoltarea infrastructurii sportive și în sprijinirea activităților dedicate copiilor și tinerilor din Râmnicu Vâlcea.

Citește și: Râmnicu Vâlcea: Reabilitarea Căii lui Traian intră în linie dreaptă