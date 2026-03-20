Femeie din Piatra Olt, căutată de polițiști după ce nu a mai revenit acasă

Poliţiştii din cadrul Poliţiei orașului Piatra-Olt caută o femeie, în vârstă de 43 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 20 martie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că Ioana Mihai, în vârstă de 43 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Piatra-Olt și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,65 m, greutate aproximativ 50 de kg, ochi căprui, păr șaten lung, fără semne particulare.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea femeii sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.

Citeşte şi: Bolojan, discuție cu miniștrii despre măsurile privind prețurile carburanților