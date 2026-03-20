12.3 C
Craiova
vineri, 20 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Femeie din Piatra Olt, căutată de polițiști după ce nu a mai revenit acasă

De Magda Dragu
Poliţiştii din cadrul Poliţiei orașului Piatra-Olt caută o femeie, în vârstă de 43 de ani, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

La data de 20 martie 2026, în jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că Ioana Mihai, în vârstă de 43 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul său din orașul Piatra-Olt și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: înălțime aproximativ 1,65 m, greutate aproximativ 50 de kg, ochi căprui, păr șaten lung, fără semne particulare.

Nu se cunosc articolele vestimentare purtate de aceasta la momentul plecării.

Persoanele care dețin informații ce pot ajuta la găsirea femeii sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112.

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA