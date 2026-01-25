(VIDEO) Olt: Un bărbat a ajuns la spital, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din oraşul Balş, a ajuns la spital cu arsuri, după ce casa acestuia a fost mistuită de flăcări. Incendiul a izbucnit seara trecută.

Echipaje din cadrul Stației Balș și Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, au intervenit seara trecută în orașul Balș, pe strada Frații Buzești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit

La sosirea echipajelor, locuința ardea generalizat. Proprietarul casei, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat la spital, conștient, cu arsuri la nivelul feței, membrelor superioare și spatelui.

„Misiunea pentru stingerea incendiului și îndepărtarea efectelor negative a durat aproximativ patru ore. În urma incendiului au ars locuința și bunurile din interiorul acesteia. Cauza probabilă a incendiului a fost jarul căzut din sobă”, potrivit ISU Olt.

Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente, ISU Olt reaminteşte principalele măsuri de prevenire:

• se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate;

• depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de un metru față de sobele metalice și de 50 cm față de sobele din cărămidă sau teracotă;

• în fața ușii de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu o tavă sau tablă metalică;

• cenușa rezultată de la mijloacele de încălzire se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu, și numai după stingerea completă a resturilor de jar.

