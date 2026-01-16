Olt: Un adolescent a murit după ce sania pe care se afla, tractată de o mașină, a lovit un cap de pod

Un adolescent de 15 ani a murit, vineri seară, după ce sania pe care se afla, alături de un alt tânăr, şi care era tractată de un autoturism, pe un drum judeţean din Olt, a intrat într-un cap de pod. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Accidentul s-a produs, vineri seară, pe drumul judeţean 643, în comuna Dobrun, judeţul Olt.

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr de 21 de ani, din comuna Voineasa, ar fi tractat o sanie pe care se aflau doi tineri, iar la un moment dat, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, sania ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, în urma evenimentului rutier, un tânăr de 15 ani din comuna Voineasa, judeţul Olt, care se afla pe sanie, a decedat”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă.

Poliția Română recomanda ca șoselele să nu fie transformate în derdeluș

Ieri, Poliția Română a recomandat ca astfel de lucruri să nu fie făcuite, iar șoselele să nu fie transformate în derdeluș.