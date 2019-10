Mărturii uluitoare de pe patul de spital ale femeii agresate de poliţistul din Olt.

Femeia de 49 ani a ajuns la spital cu contuzii la nivelul feței, după ce sâmbătă, 26 octombrie 2019, ar fi fost bătută de un polițist din Potcoava.

Cornelia Stoica, femeia agresată, trăiește din muncile pe care le prestează „cu ziua“. Ea a fost solicitată de un fost cumnat de-al ei (femeia este văduvă) și de unul dintre polițiștii din localitate, pentru a stabili un preț pentru o lucrare în locuință.

Femeia ar fi trebuit să spună cât percepe pentru a zugrăvi o încăpere. Doar că odată ajunsă la locuința respectivă, între cei doi bărbați, cumnatul femeii și polițistul, aflați în stare de ebrietate, și femeie a pornit un conflict spontan.

Polițistul ar fi fost cel care, ulterior, s-ar fi năspustit asupra femeii cu pumnii și chiar ar fi încercat să o violeze. Femeia a reușit să scape și să sune la 112, la fața locului venind un echipaj de poliție din Potcoava, dar și un echipaj medical.

Victima a fost transportată la spitalul din Slatina, iar polițistul a fost preluat pentru a da declarații. El este agent în cadrul Poliției orașului Potcoava şi era în concediu de odihnă.

Ce spune ginerele femeii agresate de poliţistul din Olt

Ginerele femeii agresate a depus plângere la poliție în aceeaşi zi. Tot el a și făcut fotografiile cu soacra sa aflată pe patul de spital, fotografii postate ulterior pe Facebook.

Ginerele victimei, Ionuț Cozeanu, a declarat că întregul episod s-ar fi petrecut la locuința concubinei polițistului, care ar fi și asistat la scandal.

„Ar fi chemat-o să-i zugrăvească o camera. Ei (cumnatul femeii și polițistul – n.r.) am înțeles că ar fi băut cu o seară în urmă, până dimineața la 10.00. Și ar fi chemat-o pe ea. Am înțeles că la o concubină de-a polițistului s-ar fi petrecut incidentul. După care au început reproșuri, au început să arunce cu băutură pe ea, au tras de ea, poliţistul a vrut s-o violeze, din câte am înțeles. Mai era de față o femeie și fostul ei cumnat, dar n-a intervenit nimeni. Femeia care a asistat la agresiune ar fi concubina poliţistului. Așa se vorbește în sat, știți cum e la țară (…) Nu mi se pare normal ce se întâmplă. Am ajuns să ne bată poliția?!“, a declarat ginerele femeii agresate.