Protest în fața Complexului Energetic Oltenia. Angajații se tem că 1.500 de persoane își vor pierde locurile de muncă

Un nou protest a avut loc luni, 9 martie, în fața sediului Complexul Energetic Oltenia din Târgu Jiu. Aproximativ 200 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia (CEO) au protestat la Târgu Jiu, temându-se că 1.500 de salariați cu contracte pe perioadă determinată își vor pierde locurile de muncă începând cu 1 aprilie 2026. Protestatarii solicită prelungirea contractelor, însă conducerea CEO susține că angajamentele României nu permit acest lucru.

Câteva zeci de persoane s-au adunat în fața companiei, multe dintre ele folosind vuvuzele pentru a-și face auzite revendicările.

Nemulțumiri legate de expirarea contractelor

Principala nemulțumire a protestatarilor este legată de faptul că, începând cu 1 aprilie, aproximativ 1.500 de angajați ar urma să plece din companie.

Aceștia sunt salariați care lucrează în baza unor contracte de muncă pe perioadă determinată, iar contractele lor urmează să expire.

Protestatarii cer soluții pentru menținerea locurilor de muncă și pentru continuarea activității în cadrul companiei energetice.

Protestele ar putea continua

Nemulțumiții spun că vor continua acțiunile de protest dacă situația angajaților nu va fi clarificată.

Situația celor aproximativ 1.500 de salariați reprezintă una dintre principalele teme de discuție în această perioadă la nivelul companiei.

