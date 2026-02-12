(VIDEO) Gorj: Dosar penal pentru incitare la ură și violență

Un nou caz grav în Gorj, după ce în spațiul public au apărut informații privind mesaje de amenințare și incitare la ură, transmise în mediul online.

Având în vedere aspectele apărute în spațiul public, privind unele transmisiuni live pe o platformă de socializare, potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost incitate la discriminare, ură și violență, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj face următoarele precizări: „La data de 12 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că un bărbat, de 31 de ani, din municipiul Târgu Jiu, în seara zilei de 11 spre 12 februarie a.c., ar fi realizat o transmisiune live pe platformă de socializare și ar fi incitat publicul la discriminare, violență și ură, față de mai multe persoane, din municipiul Târgu Jiu, cartierul Obreja“.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, în cadrul unui dosar penal,

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc fapta, clarificarea altor aspecte de natură penală și luarea tuturor măsurilor legale.

