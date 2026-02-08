Tânăr reținut după ce ar fi amenințat o fată cu cuțitul

Un tânăr de 17 ani a fost reținut de poliție după ce a intrat în curtea casei unde locuiește fosta sa iubită de 16 ani. Înarmat cu un cuțit, el a amenințat că o omoară, a împins-o în gard și a strân-o de bărbie.

La data de 7 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Oraşului Turceni au fost sesizaţi de o femeie de 35 de ani, din comuna Brănești, cu privire la faptul că fiica sa, de 16 ani, a fost amenințată cu suprimarea vieții de un tânăr.

În urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că, în noaptea de 6-7 februarie a.c., un tânăr de 17 ani, din comuna Plopșoru, ar fi pătruns, fără drept, în locuința fostei sale iubite, fiica apelantei, având asupra sa un cuțit.

Tânăr reținut

În aceste împrejurări, în urma unor discuții anterioare, acesta a amenințat-o cu suprimarea vieții, provocându-i o stare de temere, totodată exercitând acte de violență asupra ei, în sensul că ar fi împins-o în gardul curții și ar fi strâns-o de bărbie, provocându-i suferințe fizice.

Persoana vătămată a fost evaluată din punct de vedere al riscului, constându-se că, în cauză există risc iminent, fapt pentru care a fost emis ordin de protecție provizoriu, fiind montat un dispozitiv electronic de monitorizare.

Persoanele implicate au fost verificate în bazele de date și nu figurează cu ordine de protecție și nici nu sunt cercetate pentru alte fapte de violență domestică, între aceștia neexistând conflicte anterioare.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au luat măsura reținerii celui în cauză, pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu, amenințare și lovire, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.

Astăzi, tânărul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.