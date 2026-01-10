Poliţiştii au făcut razie în trafic la Novaci

Polițiștii din cadrul Poliției Novaci au desfășurat, astăzi, o amplă acțiune pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în cadrul căreia au fost depistați mai mulți conducători auto care se aflau sub influența alcoolul.

Astăzi, în cadrul acțiunilor desfășurate până la acest moment, polițiștii au efectuat mai multe testări cu aparatul etilotest, în urma cărora au fost identificați doi conducători auto care prezentau o concentrație de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, respectiv 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, a fost depistat un conducător de ATV care avea o concentrație de 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat. În toate situațiile, au fost aplicate măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare, potrivit IPJ Gorj.

Polițiștii au acționat pentru fluidizarea traficului rutier

De asemenea, polițiștii au acționat pentru fluidizarea traficului rutier, în vederea prevenirii blocajelor și a producerii unor evenimente rutiere, în special pe sectoarele de drum intens circulate.

În cadrul activităților de control desfășurate pe DN 67C Novaci–Rânca, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani, din localitatea Rânca, în timp ce conducea un autovehicul fără a deține permis de conducere. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Totodată, polițiștii din Novaci au identificat un bărbat, de 24 de ani, din județul Vâlcea, pe numele căruia era emis un mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt de patrimoniu. Persoana a fost condusă la sediul poliției, fiind dispuse măsurile legale necesare în vederea punerii în aplicare a mandatului.

Recomandări adresate cetățenilor și participanților la trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj recomandă participanților la trafic:

• să nu conducă vehicule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe care pot afecta capacitatea de a conduce;

• să respecte regimul legal de viteză și semnificația indicatoarelor rutiere;

• să se asigure că dețin documentele legale necesare conducerii autovehiculelor;

• să manifeste o conduită preventivă și responsabilă în trafic, pentru siguranța tuturor participanților.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți:

• să respecte normele legale și indicațiile polițiștilor;

• să semnaleze orice situație de natură a pune în pericol ordinea și siguranța publică;

• să adopte un comportament preventiv, în special în zonele aglomerate sau intens circulate.

Polițiștii gorjeni vor continua acțiunile specifice pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea faptelor de natură penală și contravențională.

