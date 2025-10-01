A fost reluată circulaţia pe Transalpina

Pe DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, circulaţia rutieră a fost reluată, în această dimineaţă. Această porţiune a fost închisă o zi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

În urma reviziei efectuate în zonă, s-a decis că drumul poate fi redeschis, Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„În urma reviziei efectuate de către Districtul Rânca, s-a constatat că nu se impune prelungirea închiderii circulaţiei pe sectorul DN 67C cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului. Astfel, circulaţia rutieră pe acest tronson se desfăşoară conform programului normal, respectiv în intervalul orar 07:00 – 21:00”, au anunţat reprezentanţii DRDP pe pagina de Facebook a instituţiei.

Viscolul şi precipitaţiile au determinat formarea unui strat de gheaţă pe partea carosabilă

Luni spre marţi noaptea, viscolul şi precipitaţiile au determinat formarea unui strat de gheaţă pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu au putut interveni în siguranţă, drumul fiind închis, marţi dimineaţă, pentru 24 de ore pe porţiunea dintre Rânca şi Obârşia Lotrului.

Citeşte şi: Cod portocaliu de ploi şi de vânt, în Oltenia