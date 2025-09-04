35.1 C
De Magda Dragu
Gorj: Bărbat din Dănești, dat dispărut
Polițiști din Târgu Jiu au fost sesizați, pe 4 septembrie 2025, de un bărbat, cu privire la faptul că la data de 3 septembrie a.c., cumnatul său, Mocioi Dumitru Marian, de 51 de ani, din comuna Dănești, sat Șasa, ar fi plecat de la domiciliu și până în prezent nu a mai revenit.

Semnalmente: înălţime 1,80 metri, greutate de aproximativ 70 – 75 kg, constituție atletică, ten deschis, față ovală, ochi verzi, păr șaten, cu calviție, prezintă cicatrici pe nas și în zona genunchilor.

La data dispariţiei, era îmbrăcat cu un tricou deschis la culoare, pantaloni lungi a căror culoare nu se cunoaște, pantofi sport din material textil de culoare neagră și nu are asupra sa telefon mobil.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la găsirea bărbatului, este rugată să anunțe cel mai apropiat polițist sau să apeleze numărul de urgență-112.

