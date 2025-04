Sisteme video de recunoaștere facială pentru punctele de lucru ale CEO

Tehnologie performantă și echipamente de ultimă generație vor fi folosite pentru monitorizarea punctelor de lucru ale Complexului Energetic Oltenia, în cadrul unui amplu proces de modernizare a infrastructurii de securitate.

Compania, care operează în patru județe din sud-vestul țării, deține în total 41 de puncte de lucru. Acestea urmează să fie dotate cu sisteme avansate de supraveghere video, senzori de alarmă, echipamente de detecție și dispozitive de control acces, toate integrate într-un sistem centralizat de comandă și control.

Toate echipamentele vor fi interconectate și administrate de un operator de specialitate, ceea ce va permite o monitorizare continuă, în timp real, a tuturor locațiilor. Implementarea acestui sistem are ca scop principal creșterea eficienței operaționale, în special în ceea ce privește capacitatea de reacție la incidente, dar și reducerea costurilor asociate cu protecția și paza bunurilor aflate în exploatarea companiei.

În plus față de monitorizarea standard, vor fi asigurate servicii de intervenție rapidă și asistență tehnică pentru toate cele 41 de puncte de lucru, precum și pentru dispeceratul central situat la Târgu Jiu. Acest dispecerat va funcționa ca un centru operațional de comandă, fiind dotat cu tehnologii moderne care vor permite analiza și gestionarea eficientă a fluxurilor de informații și coordonarea rapidă a echipelor de intervenție.

Greu cu gestionarea furturilor

O parte din fonduri va fi alocată și pentru Sucursala Electrocentrale de la Chișcani, deși aceasta nu mai desfășoară activitate economică. Pentru această unitate, a fost aprobată suma de 126.000 de lei, sumă ce va fi utilizată pentru implementarea unui sistem minim de supraveghere, cu rol preventiv, pentru protejarea patrimoniului.

Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, intenția este de a reduce treptat cheltuielile legate de serviciile de pază prestate de personal propriu sau firme externe specializate. În locul acestora, va fi introdus un sistem integrat de securitate, care va asigura supravegherea unitară a tuturor punctelor de lucru și va permite intervenția în cazuri de urgență prin dispeceratul central.Sistemul centralizat va permite monitorizarea permanentă a fluxurilor de acces, identificarea rapidă a eventualelor incidente și coordonarea eficientă a măsurilor de răspuns. Toate sistemele existente, fie că sunt camere video, alarme sau senzori de mișcare, vor fi interconectate într-o rețea unificată, asigurând astfel o acoperire completă și un control sporit asupra activităților din teren.

Sisteme de camere video peste tot

De asemenea, gestionarea datelor colectate de aceste sisteme va fi realizată automatizat, ceea ce va permite activarea rapidă a echipamentelor de alarmare atunci când este detectată o situație de risc. Compania a precizat că va continua să investească în tehnologii moderne, inclusiv în extinderea și îmbunătățirea sistemului existent de analiză a plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor care accesează punctele de lucru.

Un alt element important îl reprezintă sistemul de camere video dotate cu funcții de recunoaștere facială, care vor contribui la identificarea rapidă a persoanelor neautorizate și la prevenirea accesului nepermis în zonele cu grad ridicat de securitate. Aceste măsuri sunt parte a strategiei generale a companiei de a moderniza complet sistemele de protecție, în concordanță cu standardele actuale din domeniul securității industriale.

Complexul Energetic Oltenia are peste 8.000 de salariați și cheltuie an de an câteva milioane de euro cu serviciile de pază. Compania are în depozite foarte multe materiale și deșeuri feroase și neferoase care pot deveni ținta hoților.

