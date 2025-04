Crescătorii de ovine din Gorj se pregătesc de pierderi din cauza interzicerii exporturilor

Cele câteva sute de crescători de ovine din județul Gorj sunt nemulțumiți de faptul că nu vor avea posibilitatea să valorifice cum trebuie mieii de Paște.

Chiar în această perioadă, an de an, fermierii încheiau contracte cu statele arabe sau europene pentru a exporta miei în viu. Nu se mai poate realiza acest lucru, după ce exporturile au fost blocate. Au existat câteva discuții între fermieri și guvernanți, însă soluțiile au rămas în stadiul de proiect.

Din acest motiv, ciobanii din Gorj estimează pierderi consistente, având în vedere că piața internă nu va putea achiziționeze toată carnea de miel. În plus, fermierii sunt hotărâți să propună un preț destul de ridicat, având în vedere costurile cu hrănirea și întreținerea animalelor. Ion Cherciu, fostul președinte al Asociației crescătorilor de ovine din Gorj și deținătorul a peste 2.000 de capete de ovine, susține că prețul în viu este de numai 17 – 18 lei și nu sunt șanse pentru a ajunge la 20 – 21 de lei. Situația se schimbă în ceea ce privește prețul la carcasă. Aici prețul este deja de peste 40 – 45 de lei, chiar la producător, respectiv la stână.

Sub 40 de lei înseamnă pierderi

Ion Cherciu spune că tot ce se va vinde înainte de Paște cu sub 40 de lei va reprezenta pierdere pentru fermierii din Gorj. „Este un an foarte greu pentru crescătorii de ovine pentru că au fost stopate exporturile. Pentru noi era o perioadă foarte bună să trimitem mierii la export. Nu puteam să dăm tot pe piața internă. Am clienții mei din statele arabe care așteaptă un semnal. Nu se poate exporta. Speram să fim ajutați totuși, inclusiv cu un preț bun la mieii în viu, de măcar 20 – 21 de lei kilogramul.

Apoi, ca să fie acoperite cheltuielile, vom avea prețuri de 40 – 45 de lei pe kilogram în carcasă. Asta este situația. Și așa abia va acoperi cheltuielile. Probabil că vor fi fermieri care vom mai lăsa la preț în săptămâna cu Paștele, dar eu prefer să îi țin și să nu vând nimic și să aștept să se schimbe situația cu exportul. Am foarte mulți miei. Avem un an foarte greu pentru comerțul cu ovine. Și asta ne-a mai rămas și brânza”, a declarat Ion Cherciu, fermier din Gorj și crescător de ovine.

Citește și: Concedieri în masă sunt în curs de desfășurare la agențiile de sănătate publică din SUA