Festival Gastronomic European la Polovragi

Un Festival Gastronomic European va avea loc în weekend la Polovragi, în județul Gorj. Stațiunea turistică de interes local va fi gazda celei de-a doua ediții a festivalului care de data aceasta va reuni maeștri bucătari și din afara țării.

Cele mai bune bucate vor fi preparate și servite în data de 7 iulie, lângă Mănăstirea Polovragi. Aici va fi amenajat un loc unde bucătarii vor putea să pregătească felurile de mâncare tradiționale și le le ofere participanților la festival.

Conform primarului din Polovragi, Gheorghe Epure, evenimentul este organizat în colaborare cu ADRSV Oltenia, care va asigura și finanțarea pentru festival. Mai sunt și agenți economici din zonă și din alte părți care au anunțat că vor oferi sprijinul necesar pentru buna desfășurare a manifestărilor internaționale. Având în vedere că se anunță temperaturi ridicate, vor fi montate corturi pentru protejarea participanților la eveniment. De asemenea, produsele vor fi păstrate în vitrine frigorifice.

Se va găti la fața locului

Primarul Gheorghe Epure a anunțat că felurile principale de mâncare vor fi gătite la fața locului, în ziua de 7 iulie. De asemenea, se dorește pregătirea unui proțap cu un vițel care să fie oferit invitaților.

„Este un eveniment pentru localnici și pentru turiști. Așteptăm să vină multă lume. Am învățat de la prima ediție și la a doua ediție nu vor mai fi probleme, nici cu bucatele, nici cu organizarea. Totul va avea loc la intrarea în Mănăstirea Polovragi, duminică 7 iulie. Participanții vor avea asigurată cazarea. Vor găti la fața locului. Vor avea zone cu protecție pentru caniculă și vitrine frigorifice fiecare.

Avem invitați din: România, Polonia, Slovacia, Cehia, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina și Grecia. Vor fi numai preparate tradiționale bio, cu produse din gospodării și ferme bio. Cred că vom avea un plus la a doua ediție față de anul trecut. Am învățat mult și este o dovadă în acest sens faptul că avem sprijinul ADRSV Oltenia și festivalul este acum internațional față de anul trecut, când am avut prima ediție. Sper ca turiștii să se bucure de produsele tradiționale și de tocanul de oaie pregătit în zona montană a Gorjului”, a precizat primarul din Polovragi.

Festivalul „Lyra lui Orfeu”

Autoritățile locale mai pregătesc la Polovragi, tot la finalul acestei săptămâni un festival de muzică tradițională, „Lyra lui Orfeu”. Vor fi numai instrumentiști la cobză și interpreți. Participă invitați din țările scandinave, Ungaria, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Grecia, Italia și România. Toți vor susține recitaluri și nu va fi un concurs.

Este un eveniment care va reuni interpreți din zona balcanilor și din partea de nord a Europei, pentru a promova instrumentul respectiv și creațiile populare în legătură cu instrumentul tradițional amintit. Festivalul de recitaluri va avea loc în aceeași perioadă cu Festivalul Gastronomic European pentru a oferi o atmosferă aparte în seara de 7 iulie.

