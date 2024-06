Trufele din Gorj ajung în marile restaurante din Europa Occidentală

Trufele recoltate în acest sezon din pădurile Gorjului vor ajunge în farfuriile din marile restaurante din Europa de Vest.

Direcția Silvică Gorj are în vedere cesionarea dreptului de recoltare a trufelor comestibile de pe raza pădurilor statului. Cantitatea estimată pentru recoltate an de an este de peste 2 tone de trufe. Activitățile de recoltare vor fi demarate chiar de luna aceasta, după semnarea contractului de cesionare a dreptului de recoltare. Trufele sunt depistate doar cu ajutorul unor câini special antrenați.

În funcție de calitate și mărime se pot obține de la câteva sute la câteva mii de euro pentru un kilogram de trufe. Așadar, interesul pentru recoltarea ciupercilor comestibile este unul ridicat. An de an se prezintă societăți care vor să beneficieze de contractul acordat de către Direcția Silvică, care are în administrare suprafețe însemnate de pădure la nivelul județului Gorj.

Intră în categoria alimentelor de lux

Trufele sunt considerate alimente de lux şi sunt supranumite „diamantele pământului”. În România au fost identificate zece soiuri de trufe. Trufele pot fi recoltate de pe diferitele specii de arbori, uneori de la 30, 40 şi chiar 50 de centimetri adâncime, fiind folosiţi câini special dresaţi să adulmece mirosul specific al ciupercii.

Se pot recolta de la câteva grame, la câteva zeci de kilograme pe zi, în funcţie de zona de căutare, de calităţile câinilor şi ale căutătorilor. România se află printre ţările cu cele mai multe trufe pentru că deţine un domeniu silvic vast. Trufele pot fi folosite în alimentaţie sau în diferite combinaţii cu alte produse:

pastă din trufe,

ulei cu trufe,

pateu cu trufe,

miere cu trufe,

votcă din trufe,

unt sau sare cu aromă de trufe. În anii cu producţii mari de trufe, preţul poate să scadă la 50 – 60 de euro.

