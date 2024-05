Micuța Amina, grav bolnavă, are nevoie de ajutor pentru a trăi

O fetiță din municipiul Târgu Jiu are nevoie de ajutor pentru a trăi. Micuța Amina Maracu, de 5 ani, a fost diagnosticată cu nanism, discondroplazie osoasă, chisturi cerebrale are nevoie de ajutorul nostru în continuare. Camelia Maracu, mama fetiței, a povestit că în data de 13 mai fetița va suferi o intervenție la Secția Neurochirurgie, la Spitalul Județean din Timișoara. Ulterior, pe 11 iunie, copila este programată la o clinică din București, pentru efectuarea unui examen RMN.

După aceste analize medicale, fetița ar trebui să ajungă, alături de mama ei, la Spitalul din Craiova, pentru o operație la piciorul drept, dat fiind faptul că, din cauza bolii, creșterea fetiției este afectată și sistemul osos nu se mai dezvoltă în mod corespunzător, la fel la la ceilalți copii. Prin urmare, este nevoie ca, periodic, fetița să fie supusă unor intervenții chirurgicale și monitorizată în permanență de către medici.

Mama nu are banii necesari pentru operații

Camelia Maracu, mama fetiței de 5 ani, nu are resursele necesare pentru a merge la toate spitalele enumerate mai sus.

„Din păcate nu am posibilitatea necesară pentru a realiza aceste intervenții. Amina a făcut mari progrese în ceea ce privește evoluția ei, dar pentru mine, care o cresc singură este destul de greu pentru a continua plata facturilor la toate aceste deplasări și intervenții. Mi-aș dori ca oamenii care află de noi și de Amina să ne fie alături cum pot pentru a putea continua investigațiile și terapiile, pentru a putea duce o viață normală. Din prima zi am făcut tot ce a depins de mine. Când am rămas singure, eforturile au fost peste posibilitățile mele, dar nu am renunțat să fac tot ce se poate pentru a beneficia de tratamente și de operații, astfel încât să poată să fie bine pentru Amina.

Este la grădiniță în sistemul public. Ne ajută foarte mult doamnele și integrarea ei în învățământ este de mare ajutor pentru psihicul ei. Este însă nevoie în continuare de intervenții și de terapie”, a povestit mama copilei, care are nevoie urgentă de ajutor financiar pentru a putea trăi.

CONTURI pentru donații

RO42BRDE200SV67622422000 MARACU CAMELIA MARIA

REVOLUT:CAMELIUBQD

PAYPAL:@AMINELU

ASOCIATIA AMINELU:RO46BTRLRONCRT0640070401

