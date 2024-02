AJOFM Gorj are nevoie de încă 13 salariați

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Gorj înregistrează un deficit major de personal.

În momentul de față, instituția care deservește întreg județul are numai 38 de salariați. Se face față cu greu activităților de zi cu zi și programelor naționale care trebuie să fie implementate și la nivelul județului. Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, a precizat că au fost solicitate și calculatoare și s-a cerut și deblocarea unor posturi la AJOFM Gorj pentru a se putea face angajări.

„Avem în prezent un număr de 38 de funcționari în Gorj. Este aproape imposibil să derulezi programe de milioane și zeci de milioane de euro pentru angajați și angajatori. Și am reușit să facem aceste lucruri pentru că oamenii au stat după program, au venit la serviciu și la final de săptămână. Am cerut fonduri pentru calculatoare noi și sper să fie deblocate și angajările în această primăvară. În Ungaria, într-o zonă similară instituția lor are 160 de salariați și cu salarii mai mari. La noi sunt 38 de oameni care fac poate mult mai multe. Sper să facem 10 – 13 angajări și putem să derulăm și activitățile din Fondul de Tranziție Justă”, a menționat Romeo Chiriac, directorul executiv al AJOFM Gorj.

Vor să fie încadrate în câmpul muncii 5.000 de persoane

Pentru anul 2024 AJOFM Gorj are prevăzut prin Programul de Ocupare angajarea unui număr de 5.000 persoane și organizarea a 30 cursuri de calificare în cât mai multe localități din județ, la care să fie cuprinși 504 someri, în următoarele meserii:

agent de securitate,

administrator pensiune turistică,

ajutor bucătar,

bucătar,

brutar,

cameristă,

cofetar,

competențe digitate,

comunicare în limba engleză,

comunicare în limba română,

confecționar asamblor articole textile,

contabil,

electrician constructor,

frizer-coafor-manichiurist-pedicurist,

îngrijitor spații verzi,

instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze,

lăcătuș mecanic,

lucrător comercial,

lucrător calificat în culturi de câmp și legumicultură,

montator instalații solare,

operator introducere, validare și prelucrare date,

operator întreținere corporală,

ospătar-chelner,

referent resurse umane,

sudor,

tâmplar universal,

zidar-pietrar-tencuitor.

În ceea ce privește subvenționarea locurilor de muncă, s-a efectuat plata restantă pentru societățile care au încheiate convenții cu AJOFM Gorj în sumă de 8.377.000 lei. Este vorba de subvenția lunară în sumă de 2.250 lei acordate angajatorilor care au angajat persoane care au peste 45 de ani, tineri absolvenți, tineri NEETs, persoane cu handicap, persoane care mai au 5 ani până la pensie sau unici întreținători ai unei familii. De asemenea, până la 31.05.2024 vor fi soluționate solicitările de subvenționare depuse de către angajatori în cursul anului 2023, care reprezintă un efort bugetar de 22.160.000 lei, pentru 1.591 persoane. Instituția primește în continuare cereri pentru subvenționarea locurilor de muncă, cereri care vor fi soluționate în ordinea depunerii lor și în limita bugetului acordat, începând cu luna iulie 2024.

