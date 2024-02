CEO are contracte de vânzare pentru 80% din producția de energie pentru 2024

Complexul Energetic Oltenia (CEO) are contracte asigurate pentru vânzarea producției de energie electrică din 2024.

Potrivit conducerii Complexului Energetic Oltenia, în 2024 proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli prevede o producție de peste 7 terawați. Sunt contracte de vânzare a energiei electrice care acoperă 80% din producția termocentralelor. Condiția este ca la nivelul Complexului Energetic Oltenia să poată fi produsă întreaga energie propusă. Este vorba de contracte bilaterale. Majoritatea au fost încheiate încă din anul 2021. Restul de 20% din energia electrică este pentru consumul propriu și pentru activitatea de producere a energiei electrice.

„Anul 2024 este asigurat în ceea ce privește vânzările de energie electrică. Avem contracte pentru 80% din producția propusă. Diferența este pentru consumul propriu și pentru procesul de producție. Sunt contracte care asigură costurile și chiar plata certificatelor. Complexul Energetic Oltenia o să beneficieze însă și anul acesta de un ajutor de stat pentru că este în implementare un Plan de restructurare și decarbonare”, a declarat Daniel Burlan, director de vânzări la Complexul Energetic Oltenia.

Stocuri de cărbune la jumătate pentru CEO

Complexul Energetic Oltenia are la această oră jumătate din stocurile de cărbune de la începutul iernii. Potrivit reprezentanților Complexului Energetic Oltenia, în momentul de față, în depozitele companiei energetice sunt peste 300.000 de tone de cărbune. La începutul lunii noiembrie 2023 Complexul Energetic Oltenia avea în depozitele de la sucursalele electrocentrale și de la carierele miniere peste 600.000 de tone de lignit.

Cărbunele s-a consumat într-un ritm accentuat, având în vedere că în această iarnă au fost înregistrate multe zile cu temperaturi negative. Prin urmare, a fost nevoie de mai multă energie electrică și termică. Mai sunt și CET-uri în țară care folosesc în continuare cărbune pentru a produce energie termică. În momentul de față, cele mai mari cantități de cărbune se află în depozitele de la sucursalele electrocentrale din Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de grupurile energetice de la Rovinari, Turceni și Ișalnița.

4 grupuri pe cărbune mai sunt pornite la CEO

Complexul Energetic Oltenia mai are în funcțiune patru grupuri energetice. Termocentralele pe bază de cărbune din țară nu se mai află în topul producătorilor de energie electrică. Trendul este specific ultimelor săptămâni, când termocentralele pe bază de cărbune nu au mai intrat în top trei. În momentul de față, 90% din energia pe cărbune din țară este produsă de către Complexul Energetic Oltenia.

Media este de 600 – 700 de megawați. Potrivit reprezentanților companiei energetice, se funcționează cu trei termocentrale. Sunt pornite două grupuri energetice la Sucursala Electrocentrale de la Rovinari. Alt grup energetic este în funcțiune la Sucursala Electrocentrale de la Turceni. Nu în ultimul rând, la Sucursala Electrocentrale de la Ișalnița este în funcțiune un cazan energetic.

Bugetul CEO va fi trimis la Ministerul Energiei

Se lucrează în continuare la proiectul de Buget de la Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024. Potrivit conducerii companiei, se dorește realizarea unei producții de energie de 7,1 terawați. De asemenea, producția de cărbune va fi de 14 milioane de tone. Din total, 2 milioane de tone de lignit va ajunge la Termocentrala de la Craiova.

Aceasta a fost externalizată din Complexul Energetic Oltenia, însă are nevoie în continuare de lignit de la Complexul Energetic Oltenia. Astfel, în decursul unui an de zile, Termocentrala de la Craiova are nevoie de peste 2 milioane de tone de lignit de la Complexul Energetic Oltenia pentru a produce agent termic și în secundar energie electrică. Bugetul pentru anul 2023 a fost aprobat abia înspre finalul anului. În 2024 se prognozează ca Bugetul de Venituri și Cheltuieli va fi aprobat mult mai devreme.

Citește și: (VIDEO) Continuă lucrările la Varianta Ocolitoare a municipiului Târgu Jiu