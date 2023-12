Totul rezervat la Rânca pe final de an

Aproape că nu mai sunt locuri de cazare la Rânca pentru petrecerea sărbătorilor de final de an.

Dacă pentru Crăciun gradul de ocupare nu este unul chiar de sută la sută, pentru Anul Nou și zilele din preajma Anului Nou locurile de cazare în stațiunea montană din partea de nord a județului Gorj nu mai sunt disponibilități.

Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Public al Salvamont Gorj, a declarat că se așteaptă ca după Crăciun și în special după Anul Nou la Rânca să fie înregistrat un aflux mare de turiști și chiar un record, având în vedere gradul ridicat de rezervare în pensiuni, cabane și hoteluri.

Șeful Serviciului Salvamont Gorj se pregătește pentru 15.000 – 20.000 de turiști în fiecare zi la Rânca în special după Anul Nou. „Este totul rezervat. Probabil că de la an la an lumea vrea să petreacă finalul de an în altă parte și nu acasă. Iar zona montană este atractivă pentru că mai este și zăpadă: peisajul și în special atmosfera sunt altfel aici față de orașe. Sunt petreceri mai restrânse în grupuri de prieteni. Altfel se văd și focurile de artificii organizate de fiecare unitate în parte sau de cei care se cazează”, a declarat Sabin Cornoiu. Pensiunile sunt pregătite cu meniuri tradiționale, formații de muzică populară și focuri de artificii.

Două echipe Salvamont asigură deja permanența la Târgu Jiu și Rânca

Este de precizat că două echipe ale Serviciului Public al Salvamont și Salvaspeo Gorj sunt mobilizate deja în bazele din Rânca și Târgu Jiu. Se asigură permanența atât la Târgu Jiu, cât și în stațiunea montană Rânca. În stațiune este disponibil și un cabinet medical unde poate fi asigurată asistență medicală de bază și primul ajutor.

În ultimele săptămâni, salvamontiștii gorjeni au interveni la câteva zeci de cazuri în zona montană și nu numai. În câteva situații a fost nevoie de transportul accidentaților pe pârtii la spital. Pe final de an, cel puțin în ceea ce privește Rânca va crește numărul salvatorilor montani mobilizați în zonă. Aceștia vor fi pregătiți să intervină atât pe pârtii, cât și la pensiuni și cabane, în funcție de solicitări.

Turiștii sunt așteptați la Festivalul Igratului

O primă acțiune pentru turiști în stațiunea montană Rânca este programată vineri. Pe 22 decembrie va avea loc Festivalul Ignatului, ajuns la cea de-a treia ediție. Vor fi expoziții cu produse tradiționale, expoziții culinare cu vânzare, un concurs gastronomic prevăzut cu premii. Nu vor lipsi colindele.

De la ora 10.00 va avea loc obiceiul sacrificării porcului de Crăciun. De la ora 12,00 concursul gastronomic. De asemenea, de la ora 14,00 sunt programate spectacole folclorice care vor scoate în evidență datinile românești de final de an, iar de la ora 16,00 va avea loc un concert al Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”.

