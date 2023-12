Târgu Jiu: Târg de carte organizat de elevi pentru cumpărarea unui computer

Un târg de carte este organizat marți la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”, din Târgu Jiu. Evenimentul are loc de la ora 10.00 sub coordonarea Asociației părinților din unitatea școlară și a Bibliotecii Județene Gorj. Elevii vor dona cărți noi sau citite. Vânzarea se va face sub supravegherea părinților și a profesorilor. Cărțile nu vor avea un preț afișat. Elevii vor oferi cât vor dori pentru a obține o anumită carte. Sumele colectate în urma vânzărilor vor fi donate către Asociația părinților. Banii strânși vor fi folosiți pentru achiziționarea unui calculator destinat radioului școlii. Evenimentul are ca scop și stimularea lecturii și a antreprenoriatului. Accesul la târg este liber.

