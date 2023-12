Sindicatele din CEO au pierdut aproape 2.000 de membri în ultimul an

Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) au pierdut aproape 2.000 de membri în ultimul an. Acest lucru s-a produs în mare parte prin pensionările de la CEO.

Recent, membrii uneia din cele patru federații sindicale au fost preluați de alte sindicate. Astfel, au mai rămas doar trei federații.

Acestea sunt: Federația Sindicatelor din Electricitate „Univers”, Federația Națională Mine Energie(FNME) și Federația Sindicală „Energetica”.

Federația Sindicală „Petrom” din zona Craiova nu mai este reprezentativă la nivelul CEO, după ce a fost preluată de FNME. Potrivit datelor centralizate la nivelul lunii trecute, la Complexul Energetic Oltenia mai sunt în prezent 9.420 de angajați, dintre care 826 nesindicalizați. Federația „Univers” are afiliate 6 sindicate cu 4.464 de membri. FNME are afiliate 11 organizații sindicale cu 3.283 de membri. Federația „Energetica” are 3 sindicate afiliate cu 781 de membri. Sindicatul „Solidaritatea 2013”, de la Cariera Lupoaia, este neafiliat și are numai 66 de membri.

Vor pierde mii de membri în continuare

Sindicatele din CEO vor pierde în următorii doi ani mii de membri. Este vorba de o cifră cuprinsă între 4.000 – 5.000 de membri în următorii 3 ani. Aceasta pentru că la CEO este în implementare Planul de restructurare.

Documentul a fost aprobat în ianuarie 2022 de către Comisia Europeană, având în vedere că la Complexul Energetic Oltenia au fost acordate ajutoare financiare de la bugetul de stat pentru plata certificatelor de CO2. Conform Planului, la Complexul Energetic Oltenia vor mai rămâne după 2026 grupurile energetice numerele 4 și 5 de la Rovinari și 5 de la Turceni, toate în rezervă de capacitate.

De asemenea, din 10 cariere miniere, vor rămâne 4 după 2026, în capacitate rezervată. Este vorba de Cariera Jilț Nord, care se va închide în 2027, Cariera Pinoasa care se va închide în 2030, Cariera Roșiuța care se va închide în 2029 și Cariera Roșia care se va închide în 2030. După închidere, activitățile de ecologizare vor dura 1 an. După 2031 nu mai va mai exista activitate de minerit și producere de energie pe bază de cărbune în România. În ceea ce privește politica de personal, CEO va rămâne în 2026 cu 4.500, iar în 2030 cu 2.613. În noile condiții de reprezentativitate, următorul Contract Colectiv de Muncă de la CEO va fi negociat(în 2024) de numai două federații reprezentative, Federația „Univers” și FNME, dacă și FNME va atinge procentul de 35% din angajați. Reprezentativitatea sindicală este stabilită la minimum 35% din personal, potrivit noilor modificări legislative.

