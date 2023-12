(VIDEO) Referentul Primăriei Săcelu, mutat cu biroul pe hol

Situație fără precedent la Primăria din Săcelu, județul Gorj. Primarul Gheorghe Dumitrelea l-a mutat cu biroul pe holul instituției pe un angajat. Acesta este Dumitru Almăjanu, referent în cadrul Compartimentului de Relații Publice.

Salariatul face parte din categoria personalului contractual și își desfășura activitatea într-un spațiu, vecin cu biroul primarului. Acum camera respectivă este goală, iar referentul Dumitru Almăjanu își desfășoară activitatea pe hol, chiar în fața ușii biroului edilului Gheorghe Dumitrelea. Salariatul mutat pe hol, în frig, a declarat că a fost ajutat de colegi cu o pătură, însă primarul i-ar fi luat-o pentru că nu era prezentabil în fața cetățenilor. Dumitru Almăjanu a mai spus că a fost și în concediu medical pentru că s-a îmbolnăvit. Colega rămasă să îi țină locul pe hol a renunțat după câteva ore, pentru că era prea frig.

Este în preaviz

Referentul Dumitru Almăjanu a precizat că totul i s-ar trage de la relația tensionată pe care primarul Gheorghe Dumitrelea (PNL) o are cu viceprimarul Florin Jurebie (PSD).

Fiul lui Dumitru Almăjanu este consilier local și ar fi votat acum un an și trei luni pentru alegerea în funcția de viceprimar a lui Florin Jurebie. Acest lucru nu a fost pe planul primarului Dumitrelea.

„De la acest conflict a plecat totul. Eu lucrez de 24 de ani la Primăria Săcelu. A fost nemulțumit că fiul meu l-a votat pe Florin Jurebie ca viceprimar. De atunci m-a tot amenințat că nu va fi bine. I-am spus că el decide cum votează, nu este sub controlul meu. Acum sunt în preaviz pentru că a spus că au venit măsurile de austeritate și trebuie redus aparatul cu două persoane. Una dintre ele sunt eu. M-a mutat pe hol și stau în frig. Sunt 8 – 10 grade Celsius pe hol în perioada asta. Cine poate să reziste? Am depus reclamații la Parchet, la ITM, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Prefectura Gorj. Aștept să facă verificări. Ancheta a început pentru că m-au chemat să dau declarații. Dacă tot m-a dat afară și vrea să scape de mine, de ce mă ține pe hol, când biroul este gol? Mai am 15 zile și plec”, a declarat Dumitru Almăjanu.

Primarul spune că nu este vorba de răzbunare

La rândul său, primarul comunei Săcelu, Gheorghe Dumitrelea, a afirmat că nu este vorba de niciun fel de răzbunare în ceea ce îl privește pe subalternul său.

„Eu nu am nimic personal cu acest salariat. Este în preaviz. A venit ordonanța austerității și a trebuit să luăm măsuri. Doi salariați trebuie să plece. Au mai fost probleme și legat de modul în care angajatul respectiv și-a îndeplinit atribuțiile de-a lungul timpului. În plus, nu aveam cum să îl mai ținem. Nu este o noutate că este cu biroul pe hol. La orice primărie din țară pe hol își desfășoară activitatea angajați care au atribuții în relația cu cetățeanul. Frig nu este. Nu are această decizie legătură cu viceprimarul, ci cu măsurile de austeritate”, a menționat primarul din Săcelu.

Viceprimarul promite că demisionează

„Mărul discordiei”, respectiv viceprimarul din Săcelu, Florin Jurebie, a declarat că este dispus să demisioneze, dacă atmosfera va reveni la normal. Jurebie a precizat că știe că situația salariatului Dumitru Almăjanu are legătură cu alegerea viceprimarului.

„Eu nu am cum să neg faptul că de la votul pentru desemnarea viceprimarului i se trage. Fiul său a votat cum a votat. A ales pe cineva care a mai fost primar și avea mai multă experiență. Primarul nu s-a împăcat cu acest lucru. Dumitru Almăjanu este o victimă colaterală. Și eu nu vreau ca din cauza mea un om să își piardă locul de muncă.

Sunt dispus să demisionez din funcția de viceprimar și să plec din primărie, dacă ajută acest lucru. Mai mult, sunt dispus să colaborez cu primarul pentru localitate, fără să fiu plătit. Nu ai cum să ții un om pe hol, în frig! A lucrat zeci de ani la primărie. Măcar dă-i un birou cu un calorifer, dacă tot l-au dat afară și nu îl lăsa pe hol, ca pe un câine. Este păcat că s-a ajuns la astfel de situații. Culmea este că îl dă afară și acum o săptămână a făcut o angajare”, a afirmat Florin Jurebie, viceprimarul din Săcelu, care a fost și primar.

În replică, edilul Gheorghe Dumitrelea a recunoscut că la primărie a fost făcută o angajare, în timp lui Dumitru Almăjanu i s-a desfăcut contractul de muncă. A fost angajat însă un funcționar, în timp ce referentul face parte din categoria personalului contractual, a motivat primarul Gheorghe Dumitrelea.

