Gorj: Un fost miner nu a putut să doneze sânge pentru că a găsit Centrul de transfuzie închis

Un fost miner din Gorj nu a putut să doneze duminică sânge pentru victimele de la Crevedia, întrucât Centrul de transfuzie sanguină Târgu Jiu a fost închis.

Instituția nu a fost disponibilă ca alte centre din țară, care au avut program duminică pentru donarea de sânge. Daniel Dănilă, fost angajat al Complexului Energetic Oltenia, la rândul său bolnav, mai are o șansă să doneze luni sânge, pentru că Centrul de transfuzie Târgu Jiu are program normal de lucru.

„Azi, în jurul orei 12.30, am fost la Centrul de transfuzie sanguină din Tg Jiu pentru a dona sânge în sprijinul semenilor cu probleme din Crevedia și ce să vezi? Gorjul este în anestezie! ÎNCHIS.

P.S.: Se pare ca este vina mea pentru că nu am perceput corect informația celor de la TV. Apelul facut de ei se adresa celor din București!”, conform postării lui Daniel Dănilă.

